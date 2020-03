La saison 5 de She-Ra et les princesses du pouvoir arrive sur Netflix en mai 2020

She-Ra et les princesses du pouvoir est rapidement devenu l’un des originaux animés pour enfants les plus populaires sur Netflix. Heureusement, nous avons la date de sortie pour laquelle la saison 5 arrivera sur Netflix mais malheureusement, ce sera aussi la dernière saison pour She-Ra.

She-Ra et les princesses du pouvoir est une série de dessins animés Netflix Original, basée sur les personnages du Maître des univers. Développé par Noelle Stevenson, She-Ra et les princesses du pouvoir est devenu un original incroyablement populaire. À sa sortie, la série a été critiquée par certains fans pour son changement radical dans la conception des personnages. En fin de compte, les fans, anciens et nouveaux, en sont venus à aimer la nouvelle She-Ra.

She-Ra et les princesses de Power Saison 5: statut de renouvellement de Netflix et date de sortie

Statut de renouvellement officiel de Netflix: renouvelé pour la dernière saison (dernière mise à jour: 17/03/2019)

En mars 2020, nous avons finalement appris que She-Ra reviendrait, mais malheureusement pour une dernière saison. S’adressant au compte See What’s Next de Netflix, le créateur de la série ajoute: «Je me sens très chanceux parce que nous savions depuis le début quelle était la séquence de nos épisodes, nous avons donc dû adapter l’histoire très précisément à la durée de la série. “

La dernière saison devrait être publiée sur Netflix en mai 2020.

La bataille ultime pour Etheria est à l’horizon. La dernière saison de She-Ra et les princesses du pouvoir arrive le 15 mai. pic.twitter.com/ILEBxIcgrh

– NX (@NXOnNetflix) 17 mars 2020

La créatrice et showrunner de la série, Noelle Stevenson, a déjà discuté de l’avenir de la série avec Animation Magazine en 2018. Dans l’interview, Noelle Stevenson a discuté du nombre d’épisodes et d’arcs qu’elle avait prévus pour la série:

Quand j’ai présenté la série pour la première fois, je l’ai approchée comme si elle avait une saison, mais nous avons maintenant quatre arcs de 13 épisodes. J’avais des idées pour le grand schéma global du spectacle. La première chose que j’ai faite a été de créer un tableau de vision, en m’inspirant de diverses sources. J’ai eu le luxe incroyable de travailler avec une équipe de grands écrivains. C’était génial de réfléchir et de trouver ce monde riche dans les moindres détails. Obtenez beaucoup d’idées et jetez tout sur le mur et voyez ce qui colle.

Qu’attendre de la saison 5?

Sachez qu’il y a de gros spoilers pour la quatrième saison!

L’avenir d’Etheria

Etheria n’est plus à l’abri de l’armada de Horde Prime car elle a été retirée de Despandos. Etheria étant désormais dans le même domaine qu’Eternia, il existe un potentiel de croisement avec les personnages des Maîtres de l’Univers.

She-Ra / Adora

Après avoir utilisé son épée pour arrêter Light Hope, l’arme d’Adora s’est brisée et ses pouvoirs ont disparu avec elle. Elle a les éclats de la lame afin qu’elle puisse potentiellement reforger l’arme. Adora a utilisé l’épée de toute la série comme un conduit pour se transformer en She-Ra, nous pourrions un battement potentiel de Thor: Ragnarok dans lequel Adora se rendra compte que le pouvoir a toujours été en elle tout au long, elle devait simplement saisir.

Jusque-là, Adora n’a aucun moyen de se transformer, par conséquent, elle devra compter sur sa propre force et son intelligence pour sauver ses amis et l’univers.

Horde Prime

Horde Prime était à quelques instants de tuer Glimmer et potentiellement de détruire Etheria. Si ce n’était pas pour Catra, Glimmer et Etheria pourraient avoir été anéantis.

Rendant Horde Prime conscient du pouvoir d’Etheria en tant que super-arme, il a décidé d’épargner Glimmer et la planète pour l’instant. Catra et Glimmer devront mettre de côté leurs différences s’ils veulent travailler ensemble pour éliminer Horde Prime de l’intérieur.

Quant à Hordak, le clone a été envoyé pour être «reconditionné» par Horde Prime. Si nous supposons que Hordak reçoit un effacement de personnalité, Hordak pourrait bien devenir un dopeur pour son frère. Il y a peut-être une rédemption en attendant Hordak, mais ce sera une grande tâche de tirer le clone maléfique à la lumière.

She-Ra croisera-t-il avec He-Man?

Lors d’une discussion au New York Comic-Con, Noelle Stevenson a dit ce qui suit au sujet d’un croisement potentiel:

Non, j’adorerais faire un crossover spécial Noël. Je suis sûr que ça va être dans un style vraiment super puissant et le nôtre va être dans notre style plus bonbon. J’aimerais simplement réunir ces deux styles et les faire célébrer Noël et enseigner la puissance de l’amour pendant qu’ils ouvrent des cadeaux. Mais pour l’instant, ils ne m’ont pas contacté pour cela.

Malheureusement, il semble qu’un crossover avec He-Man ne puisse pas s’ouvrir. Ce n’est pas surprenant car Kevin Smith travaille toujours sur le redémarrage de la série. Sans oublier que l’animation de la nouvelle série He-Man, Masters of the Universe: Revelation, sera très différente car c’est un anime.

Les abonnés ont-ils apprécié la quatrième saison de She-Ra et les princesses du pouvoir?

Chaque saison suivante semble de mieux en mieux, et le sentiment est partagé entre les abonnés:

She-Ra et les princesses du pouvoir continuent d’être un joyau de spectacle qui continue de me surprendre par la qualité de son écriture et la force de ses personnages. La saison 4 a été fantastique.

– Max Riveraine (@MaxRiveraine) 6 novembre 2019

She-ra et les princesses du pouvoir La saison 4 était incroyable !!! Maintenant, je ne peux pas attendre la prochaine saison! Scorpia a eu son propre épisode !!! Aaaaaaahhhhh !! # sheraseason4

– Sir Hocus Pocus (@HocusSir) 6 novembre 2019

Alors je viens de finir de regarder She-Ra et les princesses de Power Saison 4, je peux facilement dire la meilleure saison pour l’instant, pas de spoilers ici mais, CELA FINIT AHHH

– non générique🐗 (@ generic89348555) 5 novembre 2019

Êtes-vous impatient de la cinquième saison de She-Ra et les princesses du pouvoir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!