La saison 6 de Cable Girls est-elle confirmée? Les fans attendent la saison 5 partie 2 – HITC

Il vaut la peine de se demander s’il y aura une saison 6 de Cable Girls alors que les fans attendent patiemment la saison 5 partie 2.

Imaginez un monde sans Netflix…

Ouais, on préfère pas! Le service de streaming populaire a connu une année 2019 monumentale, mais il n’y a aucun signe de ralentissement de son rythme en 2020.

Ils ont déjà offert au public des succès tels que The Stranger, The Pharmacist, I Am Not Okay with This et Locke & Key. Mais, bien sûr, il ne s’agit pas que de nouveaux titres, avec de nouvelles saisons de It’s Always Sunny à Philadelphie et maintenant Cable Girls également sur les écrans après beaucoup d’anticipation.

La série dramatique espagnole a été lancée en 2017, renvoyant les téléspectateurs dans les années 1920 et continuant de faire la chronique des saisons suivantes.

Ana Fernández, Nadia de Santiago, Blanca Suárez et bien d’autres ont livré des performances phénoménales à tous les niveaux, mais le fait que la saison 5 ait été divisée en parties suggère que le spectacle pourrait bientôt se terminer…

La saison 6 de Cable Girls est-elle confirmée?

Non, la saison 6 de Cable Girls n’est pas confirmée.

En fait, il est confirmé que la saison 5, partie 2 servira de conclusion à l’émission, rassemblant tout… ou plutôt, nous espérons que tout sera rassemblé – pas de cliffhangers, s’il vous plaît!

Les saisons précédentes ont duré huit épisodes, et avec la saison 5, partie 1 composée de cinq épisodes au total, on nous a dit de nous attendre à ce que la partie 2 en fournisse cinq autres, ce qui en fait la plus longue du lot.

Nous ne nous plaignons certainement pas d’avoir plus d’épisodes que d’habitude, mais quand pouvons-nous nous y attendre?

Cable Girls saison 5 partie 2: Quand peut-on s’y attendre?

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie pour Cable Girls saison 5 partie 2.

Cependant, The Cinemaholic note que la production du prochain lot d’épisodes est déjà terminée, prévoyant qu’ils pourraient arriver sur Netflix d’ici juin 2020.

Jusqu’à présent, il y a eu un écart d’environ huit mois entre la publication des saisons, donc si nous en sommes à la moitié – une demi-saison, la moitié du temps, etc. – alors juin semble définitivement un mois probable et optimiste pour attendre la finale épisodes.

Tout bien considéré, ils devront rassembler beaucoup de récits dans la partie 2 pour donner à l’émission le mérite qu’elle mérite de toute évidence.

Prenons le temps de réfléchir à la réception de la partie 1 jusqu’à présent…

Les fans parlent de la saison 5 de Cable Girls, partie 1 sur Twitter

Depuis que la saison 5, la partie 1 de Cable Girls est arrivée sur Netflix, un certain nombre de fans ont afflué sur Twitter pour offrir leurs pensées et leurs opinions.

La plupart sont si heureux de le revoir, donc ça vaut la peine de chérir le prochain lot d’épisodes étant donné que c’est le dernier!

Découvrez une sélection de tweets:

