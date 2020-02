La saison 6 de Grantchester a-t-elle été confirmée? Le bijou ITV mérite d’être renouvelé! – HITC

Nous espérons passer plus de temps avec Will Davenport.

Avec la fin du cinquième lot d’épisodes, l’attention se porte fermement sur la saison 6 de Grantchester.

Cela a-t-il été confirmé?

Basée sur les nouvelles de The Grantchester Mysteries écrites par James Runcie, la superbe série de Daisy Coulam ravit le public depuis des années.

Nous avons été transportés pour la première fois dans le village de Cambridgeshire en 2014, et depuis lors, nous revenons avec impatience pour encore quatre saisons.

La cinquième série a atteint sa conclusion avec l’épisode 6 le vendredi 14 février 2020. Il est plutôt approprié que la saison se termine le jour de la Saint-Valentin, étant donné qu’il y a encore beaucoup d’amour pour Grantchester. Certaines émissions perdent de leur attrait après quelques saisons, mais celle-ci s’améliore.

Alors, réfléchissons si la poussée de qualité va continuer…

La saison 6 de Grantchester a-t-elle été confirmée?

Non, la saison 6 de Grantchester n’a pas encore été confirmée.

Cependant, il est certes encore très tôt. La saison précédente ne se terminant que récemment, les nouvelles de son renouvellement semblent en effet plutôt prématurées.

Nous prévoyons qu’ITV examinera attentivement les chiffres d’écoute avant de donner le feu vert aux créateurs pour un autre lot d’épisodes. Dans l’état actuel des choses, nous sommes assez optimistes cependant, comme souvent le public sera informé s’il s’agit d’une dernière saison ou non avant le début, afin de s’assurer qu’il se terminera de manière satisfaisante.

S’il est renouvelé, quand pourrions-nous nous attendre à le voir?

La saison 4 s’est terminée en février 2019 et la saison 5 a commencé à être diffusée en janvier 2020. Dans cet esprit, nous verrons peut-être le premier épisode en janvier 2021.

Grantchester saison 5 mérite des éloges sur Twitter

Depuis ses débuts, la cinquième saison de Grantchester a été applaudie et félicitée sur Twitter.

C’est formidable de voir que les épisodes ont abordé certains thèmes impératifs, refusant de se dérober à un contenu important. Les fans l’apprécient certainement.

Découvrez une sélection de tweets:

Opinion: Grantchester mérite une autre saison

Grantchester saison 6 devrait être une évidence pour un certain nombre de raisons…

Tout d’abord, on a l’impression que Tom Brittney comme le révérend Will Davenport a encore tant à nous montrer. Il a succédé à James Norton en tant que leader de la saison 4 et la saison 5 lui a donné la chance de prouver ses talents au public.

Eh bien, il l’a certainement fait. Avec Tom au centre, la saison récente a attiré tant de vedettes exceptionnelles, nous montrant qu’il y a encore tellement de talents qui souhaitent se mêler à la distribution régulière. Après une réception positive de la saison 5, cela ne devrait pas changer.

Nous pensons que la prochaine saison pourrait continuer à offrir des invités solides et de nouveaux personnages, et en ce qui concerne le potentiel narratif, il y a encore de nombreuses pistes à explorer.

Grantchester est loin d’être épuisé, alors espérons une suite!

Dans d’autres nouvelles, Parasite atteint plus de cinémas après la victoire du meilleur film.