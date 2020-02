La saison 6 de “ Patriot Act ” de retour sur Netflix en mars 2020

Patriot Act avec Hasan Minhaj revient pour sa sixième saison (ou volume comme Netflix le nomme) à partir du 15 mars 2020 pour un autre lot d’épisodes. Voici ce que nous savons.

La saison 5 a abordé d’excellents problèmes, notamment le démarrage de la saison avec la santé mentale, mais aussi les milliardaires, la mode rapide, la retraite et de nombreux signes de tête et références à la politique et aux prochaines élections américaines de 2020.

Au total, Patriot Act a maintenant produit 32 épisodes, ce qui en fait la deuxième variété / talk-show la plus longue pour Netflix. Chelsea, qui s’est terminée en 2017, a produit 120 épisodes au total, bien que la plupart ne soient plus disponibles sur Netflix.

Netflix a continué de télécharger des segments sur YouTube, qui a connu une croissance folle au cours de la dernière année. La plupart des segments plus longs atteignent plus d’un million de vues par vidéo. “Pourquoi les milliardaires ne nous sauveront pas” (voir ci-dessous) a atteint 1,4 million de dollars.

Le Patriot Act sera-t-il de retour pour la saison 6?

Dans le dernier épisode du volume 5, Hasan a abordé l’obésité et plus précisément, comment l’Amérique exporte réellement le problème dans la plupart des régions.

À la fin de l’épisode, cependant, Hasan a donné un aperçu plus large de l’année écoulée et des problèmes auxquels le monde est confronté en 2019. Il a donné quelques conseils pour «fermer quelques onglets» en disant que nous devons faire passer certains de nos problèmes sur les autres, puis redoubler sur les questions qui nous passionnent.

Clôturant l’épisode, il a reconnu que son émission hebdomadaire présentant ou doublant les problèmes n’aidait pas vraiment, mais a déclaré: «nous n’allons pas arrêter de faire ça», ajoutant: «Je vous verrai en 2020. Nous avons quelques onglets de plus. ouvrir”.

Quand le volume 6 du Patriot Act sera-t-il sur Netflix?

Merci encore à Onsetproductions, nous savons que la saison 6 est programmée pour le 11 mars 2020. Cela signifie que de nouveaux épisodes arriveront ensuite sur Netflix chaque semaine à partir du 15 mars 2020. Comme toujours, si vous souhaitez assister à un enregistrement, vous doivent vivre dans la région de New York.

Encore une fois, la saison 6 devrait se composer de 7 nouveaux épisodes, plus Netflix enregistrera également d’autres soi-disant “Deep Cuts” qui sont des segments spécifiquement créés pour les médias sociaux et la chaîne YouTube de Hasan Minhaj.

Voici le calendrier à venir pour la saison 6 de Patriot Act sur Netflix:

Épisode 1 – 15 mars Épisode 2 – 22 mars Épisode 3 – 29 mars Épisode 4 – 26 avril Épisode 5 – 3 mai Épisode 6 – 10 mai Épisode 7 – 17 mai

Avez-vous hâte de voir d’autres épisodes du Patriot Act de Hasan Minhaj en 2020? Quels sujets aimeriez-vous aborder l’année prochaine? Faites le nous savoir dans les commentaires.