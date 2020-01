La saison 6 de “ When Calls the Heart ” arrive enfin sur Netflix – mais pas aux États-Unis

La saison 6 de la série bien-aimée de Hallmark, When Calls the Heart, est enfin sur Netflix – mais pas si vous vivez aux États-Unis.La dernière saison du drame de la période populaire est maintenant diffusée pour de nombreuses personnes dans le monde, mais les téléspectateurs en Amérique n’ont pas de chance s’ils espéraient regarder les épisodes les plus récents de la série avant la première de la saison 7 le 23 février.

“When Calls the Heart” La saison 6 est diffusée dans le monde entier

Le compte Instagram officiel When Calls the Heart a révélé le 30 janvier que la dernière saison de l’émission était en streaming sur Netflix dans certains pays.

«#Coeur! Nous avons entendu une rumeur selon laquelle certains d’entre vous autour du 🌎 ont maintenant la saison six sur Netflix! », A lu un post sur la page Instagram de l’émission, qui a également demandé aux fans qui pouvaient désormais diffuser WCTH de partager les nouvelles dans les commentaires.

Des gens du monde entier, dont les Philippines, le Portugal, l’Afrique du Sud, le Chili, l’Italie, le Japon, le Brésil et l’Australie, ont rapidement répondu que la saison 6 était disponible pour eux.

Alors que When Calls the Heart Season 6 a été diffusée au printemps 2019 aux États-Unis, elle n’est pas diffusée dans le monde entier. Pour bon nombre de ces fans, c’est la première fois qu’ils ont la chance de voir ces nouveaux épisodes.

Les Hearties aux États-Unis sont déçus

Quand appelle le cœur: à la maison pour Noël | © 2019 Crown Media United States LLC / Photographe: Ricardo Hubbs

Alors que les Hearties du monde entier étaient ravis de pouvoir enfin regarder la saison 6 sur Netflix, les nouvelles n’étaient pas si bonnes pour les fans aux États-Unis.Bien que les abonnés américains de Netflix puissent regarder les saisons 1 à 5 de WCTH, la saison 6 n’est pas encore disponible.

“Pas aux États-Unis”, a commenté un fan. “J’aime binge la saison précédente pour tout revoir avant le début de la nouvelle!”

Alors que certains étaient frustrés de ne pas pouvoir rattraper leurs résidents préférés de Hope Valley, au moins un Heartie était heureux que d’autres aient pu profiter du spectacle, écrivant: «Il ne semble pas encore qu’il soit arrivé à Netflix aux États-Unis, mais Je suis content que d’autres puissent enfin le regarder. Prendre plaisir!”

La nouvelle était encore pire pour les fans canadiens de la série, qui ont rapporté que Netflix n’avait que les saisons 1 à 4 de la série – même si elle se déroule et est filmée au Canada. Cependant, When Calls the Heart est disponible sur demande au Canada sur Super Channel Heart & Home, qui diffusera également la saison 7 en même temps qu’elle sera diffusée aux États-Unis.

Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles sur le moment où WCTH Saison 6 arrivera sur Netflix aux États-Unis.

«Pas encore de mot sur une date @netflix USA. Dès que nous le saurons, nous serons sûrs de partager! », A commenté le @wcth_tv Instagram.

Selon Netflix, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles une émission ou un film est diffusé dans un pays mais pas dans un autre. Certains programmes ne sont pas disponibles en raison des différences de goût régional, tandis que plusieurs titulaires de droits ou n’ayant aucun droit disponible à l’achat peuvent également affecter la disponibilité.

“When Calls the Heart” La saison 7 sera présentée le 23 février

Bien que Hearties aux États-Unis ne puisse pas encore obtenir la saison 6 sur Netflix, ils pourront regarder quand la nouvelle saison de When Calls the Heart sera diffusée le dimanche 23 février à 8 / 7c sur la chaîne Hallmark.

Un aperçu publié le 29 janvier suggère que le triangle amoureux Elizabeth-Nathan-Lucas que le spectacle a mis en place à la fin de la saison 6 sera un objectif majeur de la saison à venir. Dans le clip, Elizabeth se tient au milieu d’une rue presque vide à Hope Valley, face aux deux hommes qui se disputent son cœur – la gendarme Nathan Grant et le propriétaire du salon Lucas Bouchard. Il n’y a aucune idée de qui elle choisit, mais quoi qu’il arrive, c’est sûr de faire parler Hearties.

