La saison 7 de Clone Wars

Le voyage d’Ahsoka Tano dans The Clone Wars a été long et rempli de certains des meilleurs développements de personnages de Star Wars. D’un Padawan de 14 ans snippy à un porteur de la Force plus âgé et plus sage sur son propre chemin en dehors de l’Ordre, Ahsoka est presque une personne différente. Dans la saison 7, elle a géré sa juste part de difficultés, mais rien de tel que ce qui se passe avec le siège de Mandalore. Dans le dernier épisode, son ancien maître Anakin Skywalker lui rend des armes très importantes pour l’aider, mais elles sont un peu différentes de celles dont le public se souvenait. [Spoiler alert: Spoilers ahead for The Clone Wars Season 7, Episode 9].

Ahsoka examine les casques de la nouvelle 332e compagnie qui lui rendent hommage, dans «Star Wars» The Clone Wars »| Disney +

Ahsoka a reçu ses sabres laser d’Anakin après avoir quitté l’Ordre Jedi en saison 5

Après que Bo-Katan a recruté Ahsoka, ils contactent Anakin et Obi-Wan Kenobi pour voir si la République les aidera dans un siège sur Mandalore, puisque Maul a actuellement le contrôle de la planète. Ce serait l’occasion idéale de capturer le Seigneur Sith voyou et de mettre un terme à sa terreur contre Mandalore. Il devient clair qu’Obi-Wan ne soutient pas ce plan, puis le chancelier Palpatine est kidnappé, Ahsoka doit y aller seul. Anakin donne à Ahsoka une partie de la 501e légion – maintenant la 332e compagnie, qui comprend le capitaine Rex – afin qu’elle ne rentre pas les mains vides.

En plus de cela, Anakin a les sabres laser d’Ahsoka, qu’elle a dû abandonner lorsqu’elle a quitté l’Ordre Jedi. C’est un moment très tendre et montre combien Anakin avait prévu.

“Ce fut un moment émouvant où Anakin a rendu à Ahsoka son sabre laser et vous pouvez certainement dire que cela signifiait tellement pour Ahsoka”, a déclaré Ashley Eckstein, qui exprime Ahsoka, dans la récente vidéo “Clone Wars Download”.

Keith Kellogg, le directeur d’animation de The Clone Wars, a déclaré que l’un des plans montre Ahsoka levant les yeux vers Anakin lorsqu’elle récupère son sabre laser. C’est un moment que Kellogg aime de l’épisode.

“Vous pouvez juste voir combien cela signifie pour elle qu’il ferait quelque chose comme ça”, a déclaré Kellogg dans la vidéo. «Et c’est vraiment ce que nous voulions transmettre dans ce look. En cela, “vous avez toujours eu mon dos”, genre de chose. “

Même si ce sont les mêmes sabres laser, ils ont changé de couleur maintenant; Pourquoi?

Si vous vous en souvenez, les anciens sabres laser d’Ahsoka étaient verts. À l’origine, elle n’en avait qu’un, puis en a pris un autre pour améliorer ses combats dans la saison 3. Alors, quand elle allume ses nouveaux, les fans peuvent se demander pourquoi ils sont maintenant bleus. Eh bien, qui d’autre a un sabre laser bleu? Anakin.

“Bien sûr, elle les allume et ils sont bleus”, a expliqué Kellogg. «Anakin typique. Doit rendre les choses «meilleures». »

Bien qu’il n’ait pas été explicitement expliqué pourquoi ils étaient bleus dans l’épisode, le commentaire de Kellogg confirme qu’Anakin les a changés pour Ahsoka. Et dans l’épisode, Anakin déclare également qu’ils sont même “un peu mieux” qu’avant, après qu’il ait pris soin d’eux pendant son absence.

Les sabres laser fonctionnent à cause du cristal kyber à l’intérieur d’eux. C’est ce qui lui donne sa puissance et aussi ce qui choisit la couleur. En canon, un sabre laser s’ajuste à «l’alignement spirituel» du porteur Jedi ou Force en charge des sabres laser. C’est ce qui le transforme en bleu, vert, violet, jaune, etc. avec le bleu et le vert les plus courants. Comme Anakin contrôlait les sabres laser d’Ahsoka, il les a rendus bleus, ce qui dénote souvent de la bravoure. Il aurait pu le faire par accident ou à dessein, mais quelle qu’il soit, c’est le dernier cadeau qu’il offrira à Ahsoka.

Ahsoka a un autre changement majeur de sabre laser dans sa vie, et c’est après l’Ordre 66. Raconté dans le roman Ahsoka par E.K. Johnston, Ahsoka n’a plus ses sabres laser un an plus tard. Mais elle a besoin d’une paire dans son travail anti-Empire, alors elle prend deux cristaux saignants et les clarifie. Ils deviennent blancs et ce sont les sabres laser qu’Ahsoka brandit dans Star Wars Rebels. Ils sont blancs pour montrer qu’elle est sur son propre chemin et ni une partie des Jedi ni des Sith.

Cet arc final est important et l’une des choses «les plus dures» faites sur «The Clone Wars»

Si vous ne pouviez pas le dire uniquement par l’épisode 9, The Clone Wars se dirige vers l’un de ses meilleurs et des plus épiques arcs de tous les temps. Comme l’a dit Kellogg dans la vidéo, le producteur exécutif et réalisateur superviseur Dave Filoni a qualifié le siège de Mandalore de «la chose la plus difficile» que leur équipe ait faite. “C’est ce que les fans réclament”, a expliqué Kellogg.

Anakin conduit Ahsoka dans les couloirs alors que les clones l’appellent toujours «commandant», «Star Wars: The Clone Wars» | Disney +

Ahsoka et Bo-Katan sont allés à Mandalore avec leurs nouveaux soldats du Republic Clone dans l’espoir de capturer Maul et de rendre justice aux Mandaloriens et Mandalore. Les fans savent déjà ce qui arrive aux personnages principaux de Revenge of the Sith. La finale de la série montrera ce qui arrive aux autres.

“La saga du film raconte l’histoire d’Anakin Skywalker, son ascension et sa chute et sa rédemption. Je n’ai pas besoin de raconter cette histoire dans The Clone Wars. Sachant cela, l’identification des personnages principaux de la série est alors probablement Ahsoka et Rex », a déclaré Filoni dans« Clone Wars Download ». “Ce sont les personnages que nous ne connaissons pas. Nous voyons la série en grande partie à travers leurs yeux à travers de nombreux arcs d’histoire différents. Il était donc de la responsabilité de raconter la fin de leur histoire, puis de remettre Anakin et Obi-Wan à leur conclusion, qui est le film, La vengeance des Sith. »

Avec trois épisodes restants, le public meurt d’envie de savoir comment Ahsoka échappe à l’embuscade de Maul. Le 24 avril apportera les réponses.