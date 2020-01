La saison 7 de Clone Wars a une grande revanche des Sith Retcon

Une nouvelle bande-annonce pour Star Wars: La guerre des clones La saison 7 est arrivée aujourd’hui, révélant ce qui va arriver dans la dernière manche très attendue de la série animée qui devrait sortir sur Disney Plus le mois prochain. Il semble aussi faire plus de ce que le spectacle fait de mieux, combler l’écart entre l’attaque des clones et la vengeance des Sith en enrichissant l’histoire et en étoffant les personnages. Le seul problème est qu’un clip de l’aperçu ne correspond pas aux événements de l’épisode III.

À 1:28, l’action marque une pause pour assister à un bref moment de tendresse entre Anakin Skywalker et Padme Amidala. Les deux hommes conversent via Holoprojector, avec une photo touchante qui voit Anakin tendre la main holographique de Padme. Mais si vous faites attention à l’autre main de Padme dans cette scène, vous remarquerez qu’elle est placée sur sa bosse de bébé très visible. Ouaip, ce moment a lieu pendant sa grossesse (spoilers: ce seront des jumeaux).

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Voici la chose, cependant: Anakin n’a découvert que Padme s’attendait à Revenge quand il est rentré chez lui à Coruscant après que lui et Obi-Wan Kenobi aient terminé leur tour de service. Et pourtant, le voici, plus tôt dans la chronologie, clairement pleinement conscient. C’est soit un gros dérapage, une retcon délibérée à des fins de narration, soit ce clip révèle que la saison 7 de Clone Wars se déroulera réellement pendant les événements de Revenge, pas seulement avant.

Comme le note ScreenRant, la tenue de Padme est similaire à ce qu’elle porte sur Mustafar, alors peut-être que cette interaction est définie avant cette séparation fatidique des moyens. Si c’est le cas, cela signifie qu’Anakin et Padme ont eu une autre conversation avant leur dernière conversation qui s’est produite après qu’il se soit tourné vers le côté obscur. Il sera intéressant de voir si c’est le cas ou non. Même si ce n’est qu’une retcon ou une erreur, les fans sont devenus assez bons pour expliquer ces problèmes de continuité au fil des ans, donc cela ne devrait pas affecter notre plaisir de Star Wars: La guerre des clones saison 7 trop.