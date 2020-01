La saison 7 de Clone Wars obtient une magnifique nouvelle affiche

Aujourd’hui, Lucasfilm a sorti une autre bande-annonce pour la septième et dernière saison à venir de Star Wars: La guerre des clones, Avec une date de sortie exacte également révélée. Enfin, cette nouvelle affiche épique pour la course a également fait ses débuts, ce qui place Ahsoka Tano au centre.

La popularité de l’ancienne Jedi Padawan a explosé au cours des années depuis sa première présentation aux téléspectateurs dans le film Clone Wars. Elle est sans doute devenue le personnage de Star Wars le plus aimé à avoir fait ses débuts en dehors des films, ce qui lui a valu un camée vocal dans The Rise of Skywalker, comme l’un des nombreux Jedi passés à parler à Rey pendant son grand climax. Compte tenu de toute cette croissance, il est juste qu’elle soit positionnée en plein milieu de cette affiche.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

De chaque côté d’Ahsoka se trouvent son ancien maître Anakin Skywalker et son propre mentor Obi-Wan Kenobi. Prendre la moitié inférieure de l’affiche, quant à lui, n’est autre que Dark Maul. C’est un autre qui a parcouru un long chemin depuis ses origines, car il était autrefois un méchant à part entière dans The Phantom Menace, mais The Clone Wars a contribué à le transformer en l’un des ennemis les plus dangereux de la saga. Encore une fois, sa résurrection a conduit à un autre rôle au cinéma, dans Solo en 2018. En attendant que ce caméo porte ses fruits, nous allons au moins le voir faire un retour en force cette saison.

Le renouvellement de Clone Wars est l’un des plus gros tirages de Disney Plus pour les fans de SW. Bien que la série ait été un succès retentissant pendant cinq saisons sur Cartoon Network, elle a finalement été annulée en 2013. Netflix l’a toutefois renouvelée pour une sixième manche abrégée sous-titrée “The Lost Missions” en 2014. Pourtant, cela n’a pas fait office de vraie conclusion du spectacle. Mais maintenant, le producteur Dave Filoni et son équipe peuvent terminer correctement l’histoire selon leurs propres termes avec cette saison de 12 parties de Star Wars: La guerre des clones.