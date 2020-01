La saison 7 de Clone Wars présente un crossover Big Rebels

Après six ans, Star Wars: La guerre des clones obtient enfin une septième et dernière saison sur Disney Plus. C’est un énorme régal pour les fans, car nous n’avons jamais pensé qu’il y aurait eu plus de succès de la série, en raison de l’équipe qui l’avait fait passer à Star Wars Rebels depuis sa fin. Mais maintenant qu’il y a une autre série de la série animée, il semble qu’ils pourraient tirer parti de l’écart et abandonner certaines connexions majeures avec Rebels.

Une nouvelle bande-annonce de la saison 7 a fait ses débuts aujourd’hui, et les fans ont immédiatement analysé le diable. Ce qui a permis de découvrir ce qui est potentiellement un retcon majeur de Revenge of the Sith. En plus de cela, il y a aussi ce qui semble être un croisement choquant avec Rebels, car une version plus jeune d’un personnage que nous connaissons tous bien peut être aperçue dans la promo: Caleb Dume AKA Kanan Jarrus.

On dirait que Caleb Dume obtient un camée. #StarWars #StarWarsRebels #TheCloneWars pic.twitter.com/K1Lk8PHV4L

– Jordan Maison (@JordanMaison) 22 janvier 2020

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Il s’agit presque certainement de Kanan, car c’est le maître Jedi Depa Billaba à côté de lui, son mentor avant qu’elle ne soit tuée lors du massacre de l’Ordre 66. Cependant, Kanan a réussi à s’échapper et a finalement entraîné son propre Padawan sous la forme d’Ezra Bridger. Il est mort en héros dans la cinquième saison de Rebels, mais Hera Syndulla et son fils, Jacen, ont survécu. Le mois dernier, il a même obtenu une apparition dans les films, car Freddie Prinze Jr. pouvait être entendu comme la voix de Kanan parlant à Rey dans L’ascension de The Rise of Skywalker.

Les jeunes années de Kanan au cours de cette période ont déjà été couvertes dans les bandes dessinées, il est donc peu probable que Kanan ait un rôle étendu dans la dernière Star Wars: La guerre des clones, mais ce petit camée est encore assez excitant pour les fans. Cela nous laisse également nous demander si nous serons en mesure de remarquer plus d’interconnectivité entre les deux séries lorsque la saison 7 débutera sur Disney Plus le 21 février.