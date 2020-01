La saison 7 promet beaucoup de manigances

Brooklyn Nine-Nine revient à NBC pour la saison 7 le 6 février 2020. Pour donner aux téléspectateurs un aperçu de la nouvelle saison, NBC a publié une première bande-annonce pour les fans. La vidéo comprend des scènes de la saison 7 et des interviews de la distribution expliquant à quoi les fans de Brooklyn Nine-Nine devraient s’attendre.

Andy Samberg et Andre Braugher de «Brooklyn Nine-Nine» | Frederick M. Brown / .

Le lieutenant Terry Jeffords est en charge

À la fin de la saison 6 de Brooklyn Nine-Nine, le capitaine Holt a été rétrogradé à un officier de patrouille parce qu’il n’a pas terminé sa formation d’officier. Cela a permis à Terry de rester dans l’enceinte, et cela signifie qu’il est maintenant en charge à la place de Holt.

“Cette saison, les choses ont été bouleversées”, explique Andre Braugher, qui joue Holt, dans la bande-annonce. “Le lieutenant est responsable de l’enceinte.”

Joe Lo Truglio, qui incarne Charles Boyle, a ajouté: “Le reste de l’équipe apprend à se mettre en relation avec le lieutenant Terry Jeffords qui dirige la série.”

Vanessa Bayer est le nouveau partenaire de Holt

Dans la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine, Bayer jouera Debbie Fogle, le nouveau partenaire de Holt. Le personnage de Bayer a été brièvement vu dans la bande-annonce de la saison 7 qui a été publiée le 9 janvier. La nouvelle bande-annonce de NBC donne aux fans un meilleur aperçu du personnage de Bayer.

Dans la bande-annonce, l’équipe arrive sur une scène de crime et rencontre Fogle.

“Qui est responsable de la sécurisation de la zone?”, Demande Jake Peralta dans la bande-annonce. “Qui a foiré ça?”

“Je suis vraiment désolée”, dit Debbie. “C’est la première semaine de travail de mon partenaire, alors il apprend toujours les cordes.”

“Je n’ai pas le temps pour cette incompétence. Je veux que ton partenaire se retire de l’affaire. Quel est son nom? “, Demande Peralta.

Derrière Peralta, Holt répond: «C’est Raymond Holt».

“Oh, c’est papa! Je veux dire, capitaine Holt », dit Jake.

Le changement est difficile pour l’équipe lors de la saison 7 de «Brooklyn Nine-Nine»

Comme prévu, Holt étant rétrogradé est difficile pour tout le monde. Les détectives considèrent toujours Holt comme leur capitaine, tandis que Holt doit faire face à une rétrogradation.

Terry Crews, qui joue Terry Jeffords dans la série, a déclaré: “Le fait est qu’il est toujours capitaine pour nous, mais c’est une position tellement différente pour lui.”

La première bande-annonce montre ensuite Holt marchant dans la rue en tenant un café. Alors qu’il marche, un sac à ordures lui est lancé.

“J’ai été dépouillé de mes réalisations et j’ai perdu le respect de tout le monde dans ma vie, y compris mon chien”, dit-il à l’équipe.

“Cheddar?” Demande Jake. “Non.”

“Oui”, dit Holt. “Maintenant, il ne fait que caca pour Kevin.”

La saison 7 de «Brooklyn Nine-Nine» promet plus de manigances

Même si beaucoup de choses ont changé depuis la saison 6, le casting de Brooklyn Nine-Nine assure aux fans de la première bande-annonce que le spectacle a toujours le même charme que les saisons précédentes.

“Cette saison, il y a plus de shenanigoogles”, explique Andy Samberg, qui joue à Peralta. “Il y a plus de grondement et de tumbling, plus de délits.”

Stephanie Beatriz, qui joue Rosa Diaz, a déclaré: “Si vous pensiez que ces épisodes étaient remplis de choses auparavant, préparez-vous.”

Pendant que les deux parlent, des scènes de la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine jouent. Sur la base des clips, il est clair que tout le monde dans l’émission est à sa hauteur habituelle.