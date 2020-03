La saison de Clare Crawley pourrait déjà avoir un méchant

Alors que nous terminons la saison de Peter Weber de The Bachelor, les fans attendent avec impatience une nouvelle saison mature de The Bachelorette. Good Morning America a annoncé la semaine dernière que Clare Crawley était la nouvelle tête de série, et les fans sont agréablement surpris.

Depuis qu’elle est plus âgée, ils espèrent que le casting fera preuve de maturité par rapport au groupe d’influenceurs Instagram de Weber. Cependant, les producteurs de The Bachelor travaillent dur pour s’assurer que les téléspectateurs obtiennent toujours le drame dont ils ont envie. Il semble que Reality Steve ait gâté qui pourrait être le premier méchant de la saison de Crawley.

Qui Reality Steve a-t-il révélé en tant que première candidate de «The Bachelorette» Clare Crawley?

Vendredi 6 mars 2020, Reality Steve a partagé des images d’un jeune homme filmant sa vidéo d’introduction à Crystal Pier à San Diego. La star de la piste de 28 ans de l’Université Azusa Pacific – Cameron Duffy – est de San Diego, en Californie.

Steve a également inclus quelques captures d’écran du compte Instagram du candidat. Les producteurs de l’émission ont tous les membres de la distribution passer leurs comptes en privé avant de sortir pour filmer. Ensuite, ils reviennent au public une fois le spectacle diffusé.

Quelques choses que Reality Steve a déterrées incluent que Cameron aime; tacos, boire, cheeseburgers et faire du vélo torse nu à travers San Diego. Il est agent immobilier chez Colliers International.

Cameron Duffy est-il le méchant de la saison 16 de The Bachelorette?

À première vue, les fans pensaient que Cameron semblait un peu immature pour Crawley. Cependant, le compte Instagram intitulé Bachelor Clues a fait un peu plus de fouilles. Ce qu’il a trouvé était troublant, si c’est vrai. Vous trouverez ci-dessous un lien vers les conclusions de certains messages inappropriés que Cameron (cdduffy911) aurait aimés sur Instagram.

«Un vrai gentleman tient la porte de sa femme; puis il lui tape le cul », lit l’un des articles que Cameron aimait.

Les fans se sont rendus sur Reddit et Instagram pour exprimer leur indignation face aux conclusions de Bachelor Clues. Les autres éléments étaient encore plus inappropriés. Une photo représente un enfant enfermé dans une cage. La légende indique qu’ils ne laisseront pas le garçon sortir jusqu’à ce qu’il soit prêt à faire du sport.

Que pensent les fans de Clare Crawley et Cameron Duffy ensemble sur «The Bachelorette»?

“Ouais, je me suis dit tout de suite que ce type était un méchant”, a écrit un utilisateur de Reddit. “Avec un peu de chance, il rentrera vite à la maison avant trop de drame. Ce mème cage, wow. “

Les fans espèrent que Crawley se rendra compte très tôt que Cameron est le méchant et le renverra chez lui.

“[The producers] j’aime les dramaturges, pas les gens calmes et équilibrés », a ajouté un autre fan. «Mais ce bébé dans une cage est bien au-delà de la ligne! Pouah.”

Cependant, d’autres fans commentent que les producteurs ont moulé des gens qui vont provoquer des drames exprès. Peu importe pourquoi il a été choisi, les fans découvriront s’il est le méchant assez rapidement lorsque The Bachelorette commencera le 18 mai 2020.

