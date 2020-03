La saison de découverte 3 pourrait être retardée en raison du coronavirus

Cela fait un moment que nous n’avons pas eu de nouveaux épisodes de Star Trek: découverte et nous nous attendions à ce que la série CBS All Access reprenne cette année. La première de la nouvelle saison pourrait être retardée, cependant, dans le cadre du nombre rapidement croissant de productions touchées par le coronavirus. Alors que le tournage s’est terminé sur le prochain lot d’épisodes, la post-production ralentit en raison du travail des membres de l’équipe à domicile, ce qui signifie que nous aurons toujours plus de Star Trek: Discovery, peut-être un peu plus tard que nous l’espérions à l’origine.

La nouvelle est intervenue dans le cadre d’un chat en direct avec l’acteur de découverte Wilson Cruz la semaine dernière, le coéquipier Anthony Rapp a commenté pendant le chat que le montage et les effets visuels de la série étaient affectés par le verrouillage du COVID-19. Cruz a ensuite répondu aux commentaires de Rapp sur Twitter, en faisant les remarques suivantes:

“Ça vient, mais ça peut être un peu plus long qu’on ne le pensait … Ça vient quand même!”

En tout cas, il semble que ViacomCBS ait de grands projets pour Star Trek: Discovery, avec plusieurs nouvelles saisons en préparation. En effet, nous avons récemment entendu qu’une cinquième saison est à peu près confirmée, la quatrième année du spectacle devant commencer sa production cet été. Cependant, ce calendrier peut également être retardé par le verrouillage, nous devrons donc attendre et voir si le tournage commencera plus tard que prévu.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent sur la troisième saison de Discovery en attente, il se concentrera sur la façon dont l’équipage s’adapte pour être projeté dans le futur lointain de l’univers, en particulier le 32e siècle. De plus, nous entendons des rumeurs selon lesquelles un film Discovery pourrait être en préparation, ce qui verrait son équipe entrer dans la chronologie Kelvin de la série Star Trek, ce qui est apparemment une nouvelle poussée pour les croisements de franchise. Nous pouvons également obtenir un croisement entre Discovery et Star Trek: Picard, ce dernier spectacle étant déjà confirmé pour une deuxième saison.

Comme pour pratiquement tout le reste dans le monde du divertissement en ce moment (ou même dans le monde en général), il est difficile de donner une réponse claire sur les dates de sortie, mais nous serons sûrs de vous informer une fois que nous aurons entendu parler de quand Star Trek: découverte atteindra le public.