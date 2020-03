La saison de la NFL s’étend à 14 équipes, avec la télédiffusion pour enfants de Nickelodeon

HISTOIRES CONNEXES

Notant que «rien n’anime les fans comme la chance de voir leur équipe se qualifier pour les séries éliminatoires et concourir pour le Super Bowl», les clubs de la NFL ont voté mardi pour étendre la post-saison de 12 à 14 équipes, à compter de la saison 2020.

Dans le cadre de la nouvelle configuration, deux équipes Wild Card supplémentaires – une dans les Conférences américaine et nationale de football – se qualifieront pour les éliminatoires. La tête de série n ° 1 de chaque conférence recevra un bye dans le tour des Wild Card, tandis que les matchs des cartes sauvages AFC et NFC auront les 2 têtes de série les 7 têtes de série, les 3 têtes de série les 6 têtes de série et les 4 têtes de série les 5 têtes de série. la graine.

(Je n’ai pas beaucoup écrit sur les graines depuis The Last Ship Season 4.)

Le week-end élargi Wild Card se composera de trois matchs le samedi 9 janvier et de trois matchs le dimanche 10 janvier 2021. CBS diffusera l’une des confrontations supplémentaires du dimanche et la diffusera en direct sur CBS All Access et produira une diffusion simultanée distincte dudit jeu pour Nickelodeon, adaptée à un public plus jeune.

Un autre des jeux Wild Card ajoutés sera diffusé simultanément sur NBC, son nouveau service de streaming Peacock et .. La

La NFL a pour la dernière fois élargi ses éliminatoires pour la saison 1990, lorsqu’elle a augmenté le champ de 10 à 12.