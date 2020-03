La saison des pilotes TV retardée par les arrêts de production de coronavirus

HISTOIRES CONNEXES

Les réseaux de télédiffusion se bousculent déjà pour «repenser» leurs présentations Upfront, dans lesquelles l’ardoise de la saison prochaine est dévoilée devant un public en direct d’acheteurs publicitaires et de journalistes. Mais maintenant, il s’agit peut-être de savoir quels nouveaux spectacles, le cas échéant, les administrateurs réseau pourront examiner en temps opportun.

Tout comme quelque quatre douzaines d’émissions en cours ou à venir ont interrompu la production en raison de problèmes de coronavirus, de nombreux pilotes qui ont été commandés ces derniers mois ont dû faire de même, faisant une pause d’au moins deux à trois semaines.

“Avec les événements en évolution rapide liés à COVID-19, et par prudence, Warner Bros. Television Group arrête la production de certaines de nos 70+ séries et pilotes actuellement en tournage ou sur le point de commencer”, a déclaré le WB Television Group. dans un rapport. «La santé et la sécurité de nos employés, moulages et équipages restent notre priorité absolue.»

De même, Disney Television Studios a reporté la production de 16 pilotes pendant au moins trois semaines. Parmi les séries prospectives maintenant dans un modèle d’attente sont The Brides (titré par Gina Torres et Goran Visnjic), Ordinary Joe (dans lequel James Wolk mène les trois vies parallèles), Rebel (avec Katey Segal comme ersatz Erin Brockovich) et le ballet drame The Big Leap.

NBC, Fox, ABC, CBS et The CW tiennent généralement leurs présentations Upfront à la mi-mai, cette année devant initialement débuter le 11 mai. Les cinq radiodiffuseurs ont annoncé leur intention de diffuser une version de leur présentation, plutôt que de la présenter en direct à des centaines de personnes à l’intérieur d’un théâtre, bien que seul CBS se soit jusqu’à présent engagé à une date – mercredi 13 mai.