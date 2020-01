La saison ottomane 2 a des possibilités infinies – plus de conquêtes peuvent être explorées! – HITC

Six épisodes ne suffisent tout simplement pas pour cette ambitieuse série.

Rise of Empires: Ottoman a connu une tempête, mais la saison 2 est-elle en route?

Quel régal inattendu!

Netflix a l’habitude de laisser tomber de nouveaux titres sur leurs abonnés sans méfiance. En effet, il y a eu de véritables joyaux à la surface au fil des ans, mais le dernier en date pour attirer l’intrigue et les louanges est Rise of Empires: Ottoman.

Écrit par Kelly McPherson, ces docuseries de fiction historique turques sont arrivées sur Netflix le vendredi 24 janvier 2020 avec six épisodes impressionnants. Des artistes comme Tuba Büyüküstün et Cem Yiğit Üzümoğlu ornent sa distribution, aidant à peindre un portrait convaincant de l’Empire ottoman et de Mehmed le Conquérant. Chronique de la chute de Constantinople, le public est éduqué par une dramatisation exaltante et une perspicacité académique.

C’est un vrai gagnant, mais que nous réserve l’avenir?

Rise of Empires: Ottoman season 2 a-t-il été confirmé?

Non, Rise of Empires n’a pas été confirmé pour une deuxième saison.

Cependant, nous n’en sommes encore qu’aux débuts, et nous imaginons que Netflix examinera les chiffres d’audience un peu plus tard sur la ligne avant d’envisager un renouvellement.

Il est un peu trop prématuré pour déterminer son succès tout de suite.

En ce qui concerne la réception du public, les choses vont bien…

Le public parle de Rise of Empires: Ottoman

Depuis qu’il a fait surface sur Netflix, un certain nombre de téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour donner leur avis.

Découvrez une sélection de tweets:

Rise of Empires: Ottoman mérite une deuxième saison!

Il y a tellement de potentiel…

La saison 1 se termine avec la conquête de Constantinople par Mehmed le Conquérant. Certains peuvent penser qu’il a été emballé, mais ce n’est pas le cas.

Il existe une série d’autres conquêtes qui pourraient être explorées au cours des saisons suivantes. Comme l’a noté The Cinemaholic, son règne a duré d’août 1444 à septembre 1446, et sur toute la ligne de février 1451 à mai 1481.

Donc, il est sûr de dire qu’ils ont un large éventail de pistes à explorer. De façon réaliste, la saison 1 ressemble au début! Nous serions surpris si l’émission n’était pas reprise pour renouvellement – nous garderions les yeux ouverts.

