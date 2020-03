La saison quatre de Stranger Things pourrait être retardée en raison d’un coronavirus | Instagram

David Harbour, acteur qui dans Stranger Things donne vie à Jim Hopper, a révélé que la pandémie de coronavirus pourrait également affecter la première de la quatrième saison de la série.

L’interprète a fait cette déclaration lors d’une séance de questions / réponses avec ses fans sur la plateforme Jeux Radar.

“Il devait sortir au début de l’année prochaine ou tard cette année, mais il est très probable qu’il soit retardé”, a-t-il déclaré lors de l’émission.

Cela peut vous intéresser: Stranger Things Day et les raisons de sa célébration

Tournage de la quatrième saison de Des choses plus étranges il a été suspendu pendant deux semaines; au début du mois, Netflix a publié une vidéo dans laquelle le casting de la série a effectué la lecture du script.

Il y a quelques semaines, il a lancé la bande annonce de la quatrième saison révélant quelques surprises qui, bien qu’ils attendaient déjà, étaient tout aussi excitants.

A partir du moment où l’on savait qu’il y aurait un quatrième saison L’information sur les réseaux sociaux a été immédiate, devenant une tendance presque immédiatement.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

La série à succès qui a lancé son premier épisode le 15 juillet 2016 est devenue un succès retentissant et encore plus pour les protagonistes de la même qui à ce jour continuent d’être de grands amis.

“Nous sommes ravis d’élargir notre relation avec eux pour apporter leur imagination débordante à d’autres projets de films et de séries que nos membres vont adorer”, a déclaré Ted Sarandos, PDG de Netflix.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La série est devenue tout à fait une icône de la mode et surtout des séries de ce type de contenu, qui malgré “pour les adolescents” le public plus âgé a fini par tomber amoureux à la fois des personnages et de l’intrigue.

Bien qu’il soit évident qu’il existe un segment de la population qui critique et compare Des choses plus étranges C’est quelque chose qui ne peut être évité par toute l’équipe de production et leurs followers restent fidèles au contenu de la série.

Lire aussi: Stranger Things 4 lance sa première bande-annonce

.