La saison «SNL» avec les meilleures notes des 20 dernières années

Comment gardez-vous un spectacle en marche pendant 45 saisons? Pour les émissions narratives scénarisées, c’est impossible (nous l’espérons). Mais un spectacle de sketch-comédie avec de nouveaux acteurs et scénaristes talentueux qui viennent constamment à bord a une chance. C’est la formule gagnante du Saturday Night Live depuis 1975.

En vérifiant la liste des acteurs, vous trouverez de nombreux grands interprètes comiques des cinq dernières décennies. La liste commence avec John Belushi, Bill Murray et Eddie Murphy, mais SNL ne s’est échauffé que dans les années 80. Dana Carvey, Chris Farley et Will Ferrell ont régné à divers moments des années 90.

Au début des années 2000, les notes de la série ont commencé à décliner par rapport aux points forts de la fin des années 70 et de la saison à succès de 1992. (Chris Rock et plusieurs autres stars ont joué sur ce casting.) De 2006 à 2008, SNL a affiché ses pires notes. Mais le spectacle a continué à faire des retours.

Comme en 1992, la saison la mieux notée des 20 dernières années est survenue au cours d’une année électorale. C’était l’année où Hillary Clinton et Donald Trump se disputaient la présidence.

La saison 2016-17 a été un moment fort des deux dernières décennies

SAMEDI SOIR EN DIRECT – Mikey Day, Beck Bennett, Cecily Strong, Kyle Mooney, Emily Blunt et Alex Moffat

Lorsque Forbes a franchi les niveaux les plus hauts et les plus bas des cotes SNL, les années de pointe ne pouvaient pas être une surprise. Avec Belushi, Murray, Dan Akroyd, Gilda Radner, Chevy Chase, Jane Curtin et Garrett Morris travaillant ensemble à la fin des années 70, le spectacle est devenu un succès retentissant.

En fait, les quatre saisons de 1977 à 1981 sont toujours les meilleures pour la série depuis ses 45 ans à l’antenne. Après cela, vous pouvez voir un modèle dans les saisons les mieux notées de l’émission. Le casting stellaire de 1992 a reçu un coup de pouce supplémentaire de George H.W. de Carvey. L’impression de Bush et les élections de 2008 ont connu leur propre bosse.

Et l’émission la mieux notée de ce siècle a eu lieu en 2016-2017, lorsque Kate McKinnon a joué le rôle de Clinton et Alec Baldwin dans la célèbre impression de Trump dans un rôle récurrent d’invité-vedette.

Malgré la popularité du travail de McKinnon et Baldwin, la formule n’a pas gardé SNL sur le même genre de rôle ces dernières années. Les notes ont chuté (comme prévu) l’année suivante. Ce n’est qu’après l’apparition de Murphy en décembre 19 que le spectacle a égalé ses 17 numéros.

Les notations «SNL» en contexte en 2020

SAMEDI SOIR EN DIRECT – Alec Baldwin en Donald Trump et Kate McKinnon en Hillary Clinton le 22 octobre 2016.

Comme indiqué ci-dessus, il est irréaliste de croire que SNL pourrait rester dominant dans les classements après toutes ces années. Chaque changement d’équipe de casting et de rédaction a un impact sur la production (même léger). Cela dit, les dernières saisons ont connu des changements inhabituels dans la dynamique du spectacle.

Pour commencer, alors que McKinnon brille dans presque tous les rôles qu’elle joue, la plupart des rôles principaux vont à des stars invitées comme Baldwin (et d’anciens membres de la distribution) plutôt qu’aux habitués de SNL. Que cela reflète ou non un manque de confiance dans cet ensemble, cela change l’énergie du spectacle.

Bien sûr, vous devez également signaler l’équipe de rédaction. Depuis la saison 2017-18, lorsque Michael Che et Colin Jost sont devenus scénaristes en chef, la série n’a pas maintenu le niveau de qualité des saisons qui ont valu les meilleures cotes de la série.

La saison des élections de 2020 – qui pour la SNL commence en septembre 20 – apportera-t-elle une autre grosse bosse? Nous devrons attendre et voir.

