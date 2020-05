La salle d’évasion officielle ‘Evil Dead 2’ sera disponible en ligne comme une expérience de salle d’évasion vidéo en direct!

Une licence officielle Evil Dead 2 La salle d’évasion a été lancée à Seattle l’année dernière, vous l’avez peut-être entendu, et bien que nous soyons tous coincés à la maison, l’expérience arrive maintenant, enfin, à la maison.

Venant Mai 2020, avec des billets à gagner le 8 mai, Evil Dead 2: Escape Room en direct vous permettra de découvrir la salle d’évasion dans le confort de votre chaise d’ordinateur!

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’expérience de 70 minutes…

Ce jeu est en ligne et utilise la technologie de réunion Zoom en streaming. Vous pouvez contrôler le facilitateur de jeu comme votre avatar dans le jeu. C’est comme un jeu vidéo à la première personne mais avec des gens en direct, et il est conçu pour un groupe de 3 à 6 joueurs. La meilleure partie est que vous et votre équipe pouvez être dans 6 maisons différentes n’importe où dans le monde si elles ont une bonne connexion WiFi.

Une fois que vous avez réservé votre jeu: Vous recevrez un e-mail avec des liens vers les packs de personnages, des conseils aux joueurs et d’autres trucs amusants pour améliorer le jeu et maximiser le plaisir.

Le jeu: Vous recevez un étrange e-mail de votre groupe d’enquête paranormal «Recherche gnostique sur l’occulte, les présages, les vampires et les yétis», alias G.R.O.O.V.Y.

Il semble que votre chef ait décidé de pénétrer dans l’ancienne cabane de Knowby et ne peut pas s’échapper … Vous et votre équipe devez le guider via sa technologie d’équipement fantôme à travers cette mésaventure afin qu’il puisse s’échapper et trouver un moyen de ramener les morts maléfiques dans leur royaume et de s’échapper avant la cabine est aspiré pour toujours dans le vortex de l’espace-temps.

Dans cette aventure, vous recevrez l’identité d’un membre du groupe paranormal.

Pack de personnages téléchargeables: Cliquez ici pour un PDF de la liste des personnages des joueurs, y compris des idées de costumes, des phrases accrocheuses et plus

Les billets sont aussi bas que 30 $ par joueur. Rendez-vous sur Hourglass Escapes pour en savoir plus.