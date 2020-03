La sanction énergique contre Nyno Vargas pour avoir volé l’organisation ‘Survivors’

Il est clair que tricher avec l’organisation ou simplement essayer de faire des ‘Survivants’ a ses conséquences Et dans ce cas, les concurrents ont pu le vérifier dans leurs propres viandes, comme on pouvait le voir dans la livraison de «No Man’s Land» publiée ce mardi 17 mars dans Telecinco. Pendant la diffusion de l’espace, des images de tout ce qui s’est passé après la dernière «Conexión Honduras» ont été diffusées, lorsque Nyno Vargas a tenté de voler de la nourriture à l’organisation, quelque chose que ses managers ont rapidement découvert.

Nyno Vargas lisant le parchemin dans ‘Survivors 2020’

Tout s’est passé après l’un des derniers matchs que lui et ses coéquipiers ont remportés. Le prix était des ailes de poulet qui devaient être mangées au même endroit, en aucun cas ils ne pouvaient prendre des ailes à la clé. Eh bien, Vargas n’a pas hésité à en garder un dans sa poche, quelque chose qui a été rapidement intercepté par l’organisation à ce moment précis. “Vous ne pouvez pas apporter de nourriture au camp, si vous avez quelque chose, laissez-le”, l’un des inspecteurs de l’émission de télé-réalité BulldogTV les a mis en garde. Au milieu des rires, Nyno Vargas n’a pas hésité à se demander si «nous ne pouvons même pas en prendre un», ce qui a eu une réponse négative de la part du formateur.

C’est alors que le garçon sortit l’aile gardée et la mangea là, grommelant et disant qu’il devrait être possible de manger plus tard. Eh bien, ce que le garçon attendait peu, c’est que cette action aurait de graves conséquences. Quelques heures plus tard, un parchemin du pirate Morgan a atteint la plage et oui, la pire nouvelle a été donnée à tout le monde: cette tentative de vol a eu des conséquences mais pas seulement pour lui, elle allait les avoir pour tout le monde depuis le punition infligée par les responsables de BulldogTV était destinée à tous Des participants qui vous accompagnent dans votre même équipe.

Nyno demande pardon

“Nyno, ce qui s’est passé dans le passé «Conexión Honduras» n’a été agréable à personne. Tenter de tricher et de voler l’organisation est sérieux.. Le kit de survie ne sera apprécié par personne “, a écrit ‘Survivors’ sur ce parchemin. De cette façon, toute l’équipe a perdu ce kit nécessaire pour faciliter les tâches quotidiennes comme la pêche. Nyno n’a pas hésité à être déçu de lui-même fait et a présenté ses excuses à ses collègues car la punition les a touchés directement. “Je m’excuse auprès de l’organisation si quelqu’un s’est senti mal et Je m’excuse auprès de vous, qui me punissez sans manger ou quelque chose, d’accord, mais pas tout le monde … désolé“déclara le garçon.

.