La scène Burger d’Iron Man avait une signification cachée pour Robert Downey Jr.

Dans Avengers: Endgame de l’année dernière, lors des funérailles de Tony Stark, il y a un moment où Happy Hogan demande à la jeune Morgan si elle a faim. La fille de Tony répond ensuite qu’elle veut des cheeseburgers, incitant Happy à se remémorer le goût similaire de son père dans la restauration rapide.

À sa manière, cet échange contribue à ramener les onze ans de Robert Downey Jr. dans le cercle complet du MCU, faisant référence à un moment de l’année 2008. Homme de fer qui avait une signification personnelle pour la star de Hollywood.

Après avoir échappé à la captivité lors de ses débuts dans le MCU, Tony demande deux choses à son retour aux États-Unis: une conférence de presse et un «cheeseburger américain». Effectivement, nous voyons ensuite Tony Stark sortir de sa limousine alors qu’il termine un repas de Burger King .

Oui, c’est un cas évident de placement de produit, mais le moment était également destiné à reconnaître le rôle joué par Burger King pour aider Downey à surmonter ses difficultés avec la dépendance.

Dans des interviews, l’acteur a rappelé comment il avait visité un Burger King et avait trouvé le hamburger qu’il avait ordonné tellement dégoûtant qu’il avait commencé à réfléchir à ses choix de vie. Il aurait ensuite jeté toutes les drogues de sa voiture dans l’océan, avant de se rendre en cure de désintoxication. La star est sobre depuis 2003.

Bien que l’histoire ne place pas exactement la nourriture de Burger King sous le jour le plus flatteur, Downey a déclaré que la scène «American cheeseburger» Homme de fer était censé être un hommage spécial à l’entreprise pour l’avoir aidé à reprendre sa vie en main.

Sautez à nos jours, et Downey semble avoir plus ou moins terminé avec le rôle qui a dominé sa carrière au cours des douze dernières années, mais si les récents rapports sur le prochain film Black Widow ont raison, alors Tony pourrait toujours en avoir au moins un plus d’apparence MCU à gauche.