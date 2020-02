La scène de la guerre civile supprimée voit Zemo prendre le journal HYDRA

Le colonel sokovien Helmut Zemo est sans doute l’un des antagonistes les plus triomphants de l’univers cinématographique Marvel, deuxième (par une mince marge) derrière le Titan fou lui-même. En fait, il y a un argument convaincant à faire valoir que Thanos n’aurait peut-être pas réussi du tout dans Infinity War si Zemo n’avait pas réussi auparavant Captain America: guerre civile.

C’était Zemo, hébergeant une vendetta contre les Avengers à propos de la perte de sa famille dans la destruction de Sokovia dans Avengers: Age of Ultron, qui a méticuleusement comploté et a finalement réussi à opposer Tony Stark et Steve Rogers si efficacement qu’il a littéralement déchiré les Avengers à part, les empêchant ainsi de répondre plus tard à Thanos avec le type de réponse unifiée qui les gagnerait finalement le jour de Fin du jeu.

Toute la stratégie de Zemo ne dépendait pas d’une super-arme dévastatrice ou d’un lingot cosmiquement puissant, mais plutôt autour d’un livre, et des onze phrases ordinaires contenues, et de la vérité qu’ils exposaient. Il a récupéré le livre du domicile de l’ancien agent de HYDRA Vasily Karpov avant de tuer l’homme dans son sous-sol, puis l’a utilisé pour activer la programmation Winter Soldier de James Buchanan Barnes après avoir infiltré le Joint Counter Terrorist Center.

Maintenant, des images fixes ont été publiées révélant une autre version de l’acquisition par Zemo du journal Winter Soldier. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Zemo est présent avec une demi-douzaine d’autres enchérisseurs, dont l’un d’entre eux dit: «Vous ne prenez que ce qu’ils vous permettent». Dans une version plus haut de gamme de la scène dans laquelle Darren Cross a tenté Pour vendre la technologie Yellowjacket à Ant-Man, Zemo place calmement un masque à gaz sur sa bouche et son nez, car lorsque Helmut Zemo prend quelque chose, il ne laisse aucun témoin. Il libère une sorte de toxine en suspension dans l’air qui fait bientôt haleter et trébucher ses camarades avant de s’asphyxier assurément.

Il s’approche alors du bureau, le seul survivant de cet assassinat silencieux, et prend, parmi plusieurs autres documents, le livre rouge arborant une étoile noire pour correspondre au symbole sur l’épaule du bras bionique de Barnes. La scène témoigne des mesures que Zemo est prêt à prendre pour réussir, et rend presque son assassinat de Karpov plus ou moins dompté en comparaison. Après tout, dans notre version des événements, il n’a tué qu’un seul homme pour le livre.

Daniel Brühl revient dans Le faucon et le soldat d’hiver, portant enfin son emblématique masque violet, en août sur Disney +.