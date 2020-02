La scène de la matrice 4 est filtrée

Tout semble indiquer que le tournage du quatrième film Matrix a été lancé dans la ville de San Francisco et à plein régime avec deux fois plus Keanu Reeves effectuant ses cascades d’action à tout ce qu’il donne, Comme le montre une vidéo prise sur le plateau.

La vidéo intitulée KEANU REEVES (Neo) Sautant d’un toit à San Francisco pour le nouveau film Matrix 4 !! montre deux personnages, probablement l’un d’eux est Keanu bien qu’il soit plus susceptible d’être une double action. La femme, qui ressemble à Carrie-Anne Moss (Trinity) semble s’arrêter en l’air avant de s’élever au-dessus du toit en portant Neo.

Après avoir vu les images encore et encore, nous pensons que c’est la preuve des cascades qui seront dans le film.

Lana Wachowski sera la réalisatrice de The Matrix 4 qui mettra en vedette le retour de Keanu Reeves Carrie-Anne Moss dans le rôle de Neo et Trinity et les performances de Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick et Jonathan Groff. Le film sortira le 21 mai 2021.

