La scène de sexe «Twilight» de Robert Pattinson et Kristen Stewart était à l’origine trop torride pour la cote PG-13

La scène de sexe de Robert Pattinson et Kristen Stewart dans Twilight était à l’origine trop torride pour une cote PG-13. Lors de leur tournée promotionnelle pour Breaking Dawn – Part 1, les amoureux à l’écran ont révélé que leur scène de sexe devait être refaite car elle montrait un peu trop de peau pour le studio. Alors, comment Pattinson et Stewart ont-ils vraiment ressenti l’idée de devenir intimes devant les caméras?

Robert Pattinson et Kristen Stewart parlent de leur scène sexuelle «Twilight»

Lors d’une apparition au Ellen DeGeneres Show en 2011, Pattinson et Stewart ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles ils avaient été obligés de reprendre la scène de leur sexe.

Les acteurs ont révélé de façon hilarante que l’un d’eux avait

un peu trop de “fesses” dans la scène. Pattinson a ensuite plaisanté sur la façon dont le

directeur vient de modifier le crack, parce que c’est la partie qui a poussé le

film sur la cote PG-13.

Au moment de l’interview, que les fans peuvent regarder sur YouTube, Robert Pattinson

et Kristen Stewart sortaient ensemble dans la vraie vie. La paire avait déclenché une romance

tout en travaillant sur The Twilight Saga,

à la grande joie de leurs fans du monde entier.

Malheureusement, leur romance s’est effondrée environ un an après la

interview lorsque Stewart a été surprise en train d’embrasser Snow White et le réalisateur de Huntsman, Rupert Sanders. Pattinson et

Stewart s’est brièvement réconcilié après l’incident, mais s’est finalement séparé

2013.

Stewart parle de la nudité au cinéma

Au printemps 2015, Stewart a de nouveau été interrogé sur

sa célèbre scène de sexe avec Pattinson dans The

La saga Twilight. Avec le recul, Stewart a révélé qu’elle et Pattinson étaient

mis en place pour échouer au tout début, principalement parce qu’il n’y avait aucun moyen qu’ils

pourrait jamais être à la hauteur des attentes.

«Au crépuscule, nous

a dû faire la scène de sexe la plus épique de tous les temps », a expliqué Stewart. “Ça aurait du être

transcendant et d’un autre monde, sexe inhumain, meilleur que vous ne pouvez jamais

imaginer.”

Stewart a poursuivi en disant que la scène était une pure «agonie» pour

effectuer devant les caméras. Elle a également admis qu’elle voulait impressionner

fans et créer une scène incroyable, qui n’a fait qu’empirer les choses.

Stewart n’a pas tardé à ajouter qu’elle n’a aucun problème avec

faire des scènes de sexe dans des films. Elle ne les aime que lorsqu’ils sont artificiels

l’histoire et ne semblent pas naturels. À ce stade, les choses deviennent vraiment inconfortables

pour l’actrice, ce qui est tout à fait compréhensible.

L’étoile du crépuscule

a continué à discuter de la nudité à Hollywood et a suggéré que ce n’est pas si grand

un accord pour se déshabiller pour un film.

Robert Pattinson propose des scènes de sexe maladroites «Twilight»

Pattinson et Stewart, bien sûr, ont eu plusieurs scènes de sexe dans les cinq films de la franchise Twilight. Au cours de la tournée promotionnelle du film final dans The Twilight Saga, Breaking Dawn – Part 2, Pattinson a une fois de plus évoqué la possibilité de devenir intime avec Stewart.

“Cela ne peut pas seulement être une scène de sexe normale”, a-t-il déclaré. “Ses

censé être, comme, le plus grand sexe de vampire que vous ayez jamais eu. Donc beaucoup

c’était juste des gros plans sur moi et les visages de Kristen, mais il n’y avait personne d’autre

Là.”

L’acteur a expliqué comment il était difficile de faire un sexe PG-13

scène, surtout quand le sexe est censé être hors de ce monde. Bien que

ils ont fait de leur mieux pour pimenter les choses, la caméra a fini par se concentrer sur Robert Pattinson

et les visages de Kristen Stewart plus que toute autre chose.

Malgré les obstacles, vous devez féliciter Pattinson pour

lui donner son meilleur. Alors que Pattinson a essayé de faire croire qu’il était en pure

extase, il a révélé que même les gars de la caméra ne pouvaient s’empêcher de rire de la

installer.

Stewart, malheureusement, n’était pas là pour l’interview,

mais nous sommes convaincus qu’elle ressentait exactement la même chose. À l’époque, Stewart et

Pattinson avait divisé sa tournée promotionnelle et faisait des interviews à

différentes parties du monde.

Où en sont les choses entre Pattinson et Stewart?

Heureusement pour Pattinson et Stewart, ils n’auront probablement plus à faire de scènes de sexe ensemble maintenant que la franchise Twilight est terminée. Il a été question d’un spin-off de Twilight, mais Pattinson et Stewart ne devraient pas reprendre leurs rôles.

Bien que leur romance se soit terminée au milieu d’un scandale de tricherie,

Pattinson et Stewart sont en bien meilleurs termes de nos jours. En fait, Stewart

a récemment déclaré qu’elle était ravie que Pattinson ait décroché le rôle principal dans Matt

Le prochain film de Reeves, The Batman,

et ne pouvait pas attendre de le voir comme Bruce Wayne.

On ne sait pas encore si Robert Pattinson sera forcé de faire des scènes de sexe pour celui-là.