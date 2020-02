La scène Dolittle Dragon était apparemment l’idée de Robert Downey Jr. – / Film

L’autopsie de la catastrophe à gros budget d’Universal Dolittle continue, alors que le film continue de patauger au box-office et de perdre des millions pour le studio. Plus de rapports ont émergé des problèmes en coulisses qui ont tourmenté Dolittle, qui a du mal à atteindre son budget coûteux de 175 millions de dollars. Cependant, de manière surprenante, il ne s’agissait pas d’une trop grande interférence en studio ou de mauvaises projections de tests, mais d’une star qui avait lancé l’idée d’un dragon péter au visage.

Un nouveau rapport du Hollywood Reporter suggère que Robert Downey Jr. est celui qui a eu l’idée du point culminant émotionnel du film impliquant le Dr Dolittle donnant un lavement à un dragon. THR écrit:

Le joker semble avoir été Downey. Malgré un cap fixé pour le point culminant du troisième acte du film, Downey a tracé la voie à une nouvelle direction. Plusieurs sources disent que c’est l’acteur-producteur qui a eu l’idée du moment de la coloscopie / lavement du dragon à la dernière minute. Lui et ses représentants ont refusé de commenter cette histoire.

L’épiphanie de Downey Jr. est survenue après que plusieurs écrivains soient montés à bord avant de quitter le projet pour mettre en scène la comédie du film. Universal aurait été mécontent de la coupe originale du lauréat des Oscars Stephen Gaghan, qui «ne se sentirait pas comme un film de famille; il manquait d’éléments comiques et, considérant qu’il s’agissait d’animaux parlant, une bonne quantité d’effets spéciaux. »La fin originale de Gaghan mettait également en vedette un dragon, mais plutôt que la scène infâme dans laquelle le Dr Dolittle corrige la constipation du dragon, il était concentré sur la mort de la femme de Dolittle. “Cela ressemblait à une histoire morose père-fils, et il n’y avait pas de grande présence animale”, a déclaré un initié à THR.

En gouttes Seth Rogen – pendant un petit moment. Universal s’est tourné vers le comédien pour obtenir des conseils sur la façon de rendre le film plus drôle, mais Rogen était trop occupé avec d’autres projets pour rester impliqué. Le studio s’est ensuite tourné vers Chris McKay, directeur du film Lego Batman, mais après avoir assemblé les montages et les séquences de storyboard et travaillé avec Downey, McKay s’est également éloigné pour diriger son propre long métrage. Le jeu du scénariste par téléphone s’est terminé avec Jonathan Liebesman, qui avait précédemment travaillé avec McKay sur des reprises pour Teenage Mutant Ninja Turtles. C’est le trio de Gaghan, Downey Jr. et Liebesman qui a inauguré la production à travers des tournages coûteux, qui ont ajouté les larges éléments comiques et de multiples blagues sur le pet.

Il est donc possible que Downey Jr. ne puisse pas être totalement blâmé pour l’échec commercial et critique de Dolittle, bien que THR signale que lui et sa femme et la productrice de Dolittle Susan Downey détenaient le contrôle créatif principal. Comme une personne impliquée dans le processus de post-production a dit à THR, “Quand Iron Man vous dit quelque chose, vous écoutez Iron Man.”

