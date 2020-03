La scène d’une émission télévisée «Scrubs» explique comment la maladie se propage, la distanciation sociale

Un clip classique de Scrubs fait actuellement des tournées, illustrant parfaitement la facilité avec laquelle les germes / virus peuvent être transmis d’une personne à l’autre, et démontrant ainsi l’importance de la distanciation sociale à l’époque des coronavirus.

Dans l’épisode de la saison 5 «Mon chou», le Dr Kelso – consterné de voir qu’un oiseau est entré par avion et a fait son camp à l’intérieur de l’hôpital – souligne à Janitor les risques pour la santé. Comme Kelso explique la transmissibilité, nous voyons comment le nez d’un enfant au hasard peut se frayer un chemin d’une personne involontaire à une personne, dans une salle d’attente. Et au fur et à mesure que le germe se déplace, les mains / bras nouvellement infectés deviennent verts.

Le coup de théâtre tragique de la leçon intervient plus tard, juste au moment où Mme Wilk (The Waltons ‘Michael Learned) se prépare à mettre fin à un séjour prolongé à l’hôpital. Parce qu’avant de partir, une stagiaire inepte Jason «Cabbage» Cabbagio est vue dans le couloir, ramassant innocemment un gant médical capricieux. Une fois qu’il le fait, sa main commence à devenir verte – tout comme il va en dire à Mme Wilk adieu, avec une poignée de main. Après quoi, elle touche son visage maintenant brillant.

L’épisode suivant de Scrubs, «My Five Stages» (regardez-le ici), a continué l’histoire du destin de Mme Wilk.

