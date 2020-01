La scène exclusive de la famille Addams supprimée présente mercredi un bourreau

Mercredi, une scène supprimée exclusive de la famille Addams présente un bourreau

ComingSoon.net a une exclusivité La famille Addams scène supprimée du long métrage d’animation de MGM 2019 écrit par Matt Lieberman et réalisé par Conrad Vernon et Greg Tiernan. Mettant en scène Jeanne d’Arc mercredi avec ses poupées, vous pouvez consulter le clip dans le lecteur ci-dessous!

Le film est maintenant disponible en numérique, Blu-ray et DVD. Vous pouvez récupérer votre copie ici!

CONNEXES: La famille Addams 2 dans les œuvres de MGM, sortie en 2021

Pour La famille Addams, Conrad Vernon (Shrek 2, Monstres contre Aliens, Madagascar 3: les plus recherchés d’Europe) et Greg Tiernan (Thomas et ses amis, Le jour des Diesels) diriger une distribution de voix dirigée par le gagnant du Golden Globe Oscar Isaac (Star Wars: The Last Jedi, Annihilation) en tant que Gomez Addams, avec la gagnante d’un Oscar, Charlize Theron (Blonde atomique, Mad Max: Fury Road) en tant que Morticia Addams, Chloë Grace Moretz (La Miseducation de Cameron Post, Si je reste) comme Wednesday Addams, Finn Wolfhard (Il, Les choses plus étranges de Netflix) en tant que Pugsley Addams, Nick Kroll (Big Mouth, Chanter) comme oncle Fester, Bette Midler (Hocus Pocus, Des plages) comme grand-mère, Elsie Fisher (Huitième année) en tant que Margaux et la gagnante des Oscars Allison Janney (Moi, Tonya) comme l’ennemi juré de la famille, Margaux Needler.

Morticia, diaboliquement dévouée à son mari et à ses enfants, est la colle pâle qui maintient son clan ensemble. Gomez, débonnaire, sinistre et passionnément amoureux de sa femme, est enthousiaste à l’idée de tout plan horrible qu’il a préparé. Mercredi est une adolescente brillante et sinistre avec de longues tresses et un esprit impassible. Pugsley, un enfant menaçant de 10 ans surmultiplié, aime se livrer à toutes sortes de méfaits terribles qu’il peut trouver. Mad Oncle Fester est de bonne humeur, joyeux et aime créer le chaos comme il peut. Grand-maman est frappée par ses petits-enfants qui aiment ses biscuits en forme de chauves-souris et de crânes. Margaux Needler, la reine de la métamorphose de la télé-réalité, est dévorée par un désir de perfection absolue de banlieue et pastel.

CONNEXES: Nouvelle bande-annonce de la famille Addams: la famille la plus folle du monde arrive en ville

Vernon et Tiernan co-réalisent le scénario de Matt Lieberman basé sur la série de dessins animés emblématiques de Charles Addams. Le film sera produit par Vernon avec Gail Berman, via son bardeau The Jackal Group, et Alex Schwartz. Il sera produit par Andrew Mittman, Kevin Miserocchi et Joe Earley. Tabitha Shick, directrice exécutive de MGM, Worldwide Motion Pictures supervise le projet au nom du studio. CG Animation et la production d’effets visuels numériques sont en cours à Vancouver au Cinesite Studios, l’une des sociétés indépendantes de divertissement numérique les plus respectées au monde.

