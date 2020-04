La scène Lilo & Stitch modifiée à Disney + et les fans se plaignent

Scène Lilo & Stitch sur Disney + modifiée et les fans se plaignent | INSTAGRAM

Disney a choisi de changer certains petits détails d’une scène du film Lilo & Stitch, ils précisent que cette décision a été prise pour empêcher les enfants à la maison d’adopter les comportements montrés dans le film d’animation.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Comme prévu, les fans du film n’ont pas tardé à exprimer la contrariété qui les a provoqués sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Les critiques d’Internet se réfèrent à une scène du film original, où Lilo tente de s’échapper de Nani, sa sœur aînée et tutrice; la petite fille décide de se cacher dans un sèche-linge. Le vrai problème est que la maison de production a décidé que cet appareil était destiné à une armoire en bois ornée d’une boîte à pizza vide.

Vous pourriez également être intéressé: Zac Efron suscite la controverse et est critiqué pour son excès de poids

Disney a choisi de prendre cette décision pour empêcher les mineurs d’adopter un de ces appareils de nettoyage comme cachette, les fans du film original ont exprimé leur agacement sur les réseaux sociaux:

“Vous avez vu Lilo & Stitch, non? Moi oui. Beaucoup de fois. Et je me souviens explicitement que Lilo s’est cachée de Nani dans une sécheuse, pas une PIZZA BOX », a écrit un utilisateur sur Twitter.

«Quelque chose a changé mon regard alors que je regardais Lilo & Stitch avec les enfants. Dans Lilo & Stitch, après que Cobra Bubbles soit partie et que Lilo se soit cachée de Nani, elle s’est cachée à l’origine dans la sécheuse. Il a été changé, afin de ne pas inciter les enfants à se cacher dans les sécheuses », était un autre tweet qui pouvait être lu.

Lire aussi: Marvel annonce de nouvelles dates de sortie pour la phase 4 de ses films

“Attendez, ont-ils réédité des choses pour Disney +? Je regarde Lilo & Stitch et ils l’ont changé pour que Lilo ne se cache pas dans une sécheuse, elle est sous une table derrière une boîte à pizza. Qu’ont-ils changé d’autre? », A-t-il dit.

Quelque chose me regardait regarder Lilo et Stitch avec les enfants.

Dans Lilo et Stitch, après que Cobra Bubbles soit partie et que Lilo se soit cachée de Nani, elle s’est cachée à l’origine dans la sécheuse. Elle a été modifiée afin de ne pas encourager les enfants à se cacher dans les séchoirs. pic.twitter.com/XpO2KRtii1

– RESTEZ À LA MAISON (@_ellynnn_)

2 avril 2020

Je ne pardonnerai jamais à Disney d’avoir échangé la scène de la sécheuse chez Lilo & Stitch contre une table idiote avec une boîte de pizza et tout pour les mamans surprotectrices hurlant de tout.

«Eh bien, qu’en est-il du changement dans la scène des séchoirs chez Lilo & Stitch? Les enfants ne vont pas entrer dans leur sécheuse, mais je n’ai jamais entendu parler d’un enfant qui se cache dans une boîte à pizza non plus. C’est ennuyeux de voir comment les scènes ont changé dans certains des films les plus anciens, l’exactitude politique est nulle! » Parmi de nombreux autres commentaires, vous pouvez en lire davantage.

Il convient de noter que le catalogue de la plateforme Disney + a des politiques très strictes sur le contenu qui peut apparaître, car il doit être adapté à tous les publics, y compris bien sûr le public des enfants, qui est son public principal, qui est généralement se considèrent vulnérables aux scènes explicites de violence, de sexe ou de blasphèmes, en plus de la possibilité d’imiter ce qu’ils observent dans une production, si cela attire leur attention.

.