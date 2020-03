La scène supprimée de ‘Legends Of Tomorrow’ se moque d’Aquaman et de ses pouvoirs

Legends of Tomorrow a fait rôtir Aquaman dans une scène supprimée parodiant le quartier de Mister Rogers.

Le sixième épisode de Legends of Tomorrow présentait de courts segments d’une émission pour enfants fictive intitulée «M. Parker’s Cul de Sac », une série préférée de l’enfance de Ray Palmer et une parodie évidente du quartier de Mister Rogers. Maintenant, The CW a publié l’un des segments supprimés de la parodie dans laquelle M. Parker se moque sournoisement d’Aquaman.

Dans le segment supprimé Legends of Tomorrow, M. Parker est vu nourrir ses poissons et informer les enfants qu’ils ont besoin d’une nourriture différente de celle des humains avant de réfléchir à ce que la vie aimerait sous l’eau, en disant: “si un super-héros pouvait respirer sous l’eau, parler avec les poissons, monter un grand hippocampe… pourquoi ils seraient les plus respectés de tous les super-héros. Personne ne les taquinera jamais. » Bien sûr, cela fait référence au fait qu’Aquaman, en particulier la version Super Friends, a longtemps été ridiculisé par les fans de bandes dessinées pour avoir ce que beaucoup considèrent comme des super-pouvoirs boiteux.

Vous pouvez consulter la fouille à Aquaman dans la vidéo ci-dessous.

Où en êtes-vous sur le coffret électrique d’Aquaman? Est-il toujours l’un des plus sombres super-héros ou pensez-vous qu’il est plus cool que les fans ne lui en donnent le crédit? Faites-nous part de votre opinion dans la section des commentaires ci-dessous.

Le prochain épisode de Legends of Tomorrow sera “Zari, pas Zari” et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous:

SOUVENIRS – Sara (Caity Lotz), Constantine (Matt Ryan) et Charlie (Maisie Richardson-Sellers) se retrouvent en Colombie-Britannique à la recherche d’un autre morceau du métier à tisser, mais ils rencontrent un problème qu’ils n’auraient pas pu prévoir. Zari (Tala Ashe) a du mal à se sentir comme elle, alors elle continue son voyage méditatif à la suggestion de Behrad (star invitée Shayan Sobhian). Pendant ce temps, Ava (Jes Macallan) se porte volontaire pour essayer d’aider Rory (Dominic Purcell) avec un problème personnel. Nick Zano et Olivia Swann jouent également le rôle principal. Kevin Mock a réalisé l’épisode écrit par Morgan Faust & Tyron Carter (# 509).

Legends of Tomorrow stars Brandon Routh comme Ray Palmer / Atom, Caity Lotz comme Sara Lance / White Canary, Maisie Richardson-Sellers comme Charlie, Tala Ashe comme Zari Tomaz, Jes Macallan comme Ava Sharpe, Courtney Ford comme Nora Darhk, Olivia Swann comme Astra Logue, Amy Louise Pemberton comme Gideon, Nick Zano comme Nate Heywood / Steel, Dominic Purcell comme Mick Rory / Heat Wave et Matt Ryan comme John Constantine.

Legends of Tomorrow sera diffusé mardi à 21 h 00. sur The CW.