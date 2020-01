La scène supprimée d’Infinity War taquine Smart Hulk dans la bataille finale

Si vous avez acheté le coffret Marvel Infinity Saga récemment publié contenant les 23 films MCU, d’abord, félicitations pour avoir de l’argent supplémentaire, car cette chose coûte cher, et deuxièmement, il y a plus de quelques scènes supprimées intéressantes à analyser ici, y compris une apparition de Captain Marvel dans Avengers: Age of Ultron.

Parmi eux se trouve une scène Avengers: Infinity War mais où Bruce Banner commence à se transformer en professeur Hulk. Ne sachant pas vraiment ce qui se passe, Black Widow commence à jouer la berceuse introduite dans Ultron pour le calmer. Elle ne sait pas, cependant, qu’il évolue vers un hybride Banner / Hulk qui ne nécessite plus de gestion de la colère.

Si vous avez vu Infinity War, vous savez que cette révélation assez importante est enregistrée pour Avengers: Fin de partie. Bien qu’un peu choquant au début, il s’avère être l’une des meilleures intrigues secondaires et des histoires les plus drôles du film. Marvel a également pris un risque avec cela, car si vous faites attention pendant Endgame, Hulk ne fait pratiquement rien de physique. Il a en quelque sorte falsifié une voiture pour garder les apparences pendant le temps et lors de la bataille finale, il n’est vraiment qu’un personnage d’arrière-plan.

En revenant à la scène supprimée d’Infinity War, cependant, et grâce à la capture d’écran ci-dessous, nous avons maintenant un aperçu de sa transformation prévue dans le film, avec les taquineries de ce qui aurait pu être.

Cliquer pour agrandir

En fin de compte, déplacer “Smart Hulk” vers Fin du jeu était la bonne décision. Il y a tellement de monde Avengers: Infinity War tout comme nous n’avons pas vraiment besoin d’un changement aussi important pour l’un des personnages clés. Cela aurait également mis un coup d’arrêt à la conclusion choquante d’innombrables héros disparaissant dans les airs.

Le seul inconvénient est que nous ne voyons pas vraiment la transformation. Cela se produit juste entre les films. Mais c’est un petit coup de pouce dans un film par ailleurs fantastique.