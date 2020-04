La science confirme que le réseau 5G n’est pas lié au coronavirus

L’une des dernières théories du complot qui circule sur les réseaux sociaux affirme que le réseau 5G peut propager le coronavirus circule sur les réseaux sociaux. L’histoire a pris de l’ampleur lorsqu’un médecin belge aurait rExplication des “dangers” de la technologie 5G avec le virus lors d’une interview en janvier.

Le problème est que ces informations sont fausses et ont des conséquences désastreuses. The Guardian a rapporté que depuis jeudi dernier au moins 20 tours de téléphonie mobile à travers le Royaume-Uni ont été brûlés ou détruits. Le représentant du réseau mobile MobileUK a publié une lettre ouverte indiquant:

“Nous avons connu des cas de vandales mettant le feu à des mâts mobiles, perturbant des infrastructures critiques et diffusant de fausses informations suggérant un lien entre la 5G et la pandémie de COVID-19.”

De nombreux médias et personnes ont rapidement réfuté ce mythe, notamment le ministre fédéral des Communications, de la Cybersécurité et des Arts Paul Fletcher. Mais d’innombrables groupes et personnalités publiques continuent de le perpétuer comme Woody Harrelson et la chanteuse Keri Hilson, qui ont partagé du contenu avec des fans suggérant un lien entre la 5G et COVID-19.

En fait, la différence entre la 5G et les générations précédentes de services mobiles (4G, 3G) est que ces dernières utilisent des fréquences radio plus basses (inférieures à la gamme de 6 gigahertz), tandis que la 5G utilise également des fréquences dans la gamme de 30 à 300 gigahertz. Dans la gamme 30-300 gigahertz, il n’y a pas assez d’énergie pour rompre les liaisons chimiques ou éliminer les électrons lorsqu’il entre en contact avec les tissus humains. Par conséquent, eCette plage est connue sous le nom de rayonnement électromagnétique non ionisant.

Les radiations peuvent entrer en contact avec la peau, par exemple lorsque nous mettons un téléphone portable 5G dans notre oreille pour passer un appel. C’est à ce moment que nous sommes les plus exposés aux rayonnements non ionisants. Mais cette exposition est bien en dessous du niveau de sécurité recommandé. Le rayonnement 5G ne peut pas pénétrer la peau ni permettre à un virus de pénétrer dans la peau. Rien ne prouve que les radiofréquences 5G provoquent ou aggravent la propagation du coronavirus.

De plus, la couche protéique du virus est incapable de capter les signaux radio 5G. En effet, les rayonnements et les virus existent de différentes manières qui n’interagissent pas. L’un est un phénomène biologique et l’autre existe dans le spectre électromagnétique.

Les ondes radio 5G sont appelées ondes millimétriques, car leur longueur d’onde est mesurée en millimètres. Parce que ces vagues sont courtes, les tours cellulaires 5G doivent être relativement rapprochées, à environ 250 mètres l’une de l’autre. Ils sont organisés comme une collection de petites cellules (une cellule est une zone couverte par des signaux radio). Pour que la 5G couvre une zone géographique plus large, plus de stations de base par rapport à la 4G sont nécessaires.

Cette augmentation du nombre de stations de base et de leur proximité avec les humains est un facteur qui peut faire naître des craintes infondées quant aux possibles effets de la 5G sur la santé. Mais non, la 5G et le coronavirus ne sont pas amis et nous devons arrêter de répandre ce mythe car non seulement les mâts au Royaume-Uni sont incendiés, mais aussi les personnes qui installent les stations et les fibres optiques sont endommagées.

