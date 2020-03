La science médicale donne un nouveau visage à cet homme, il a l’air incroyable

Andy Sandness, un jeune homme de 21 ans, dans un accident a perdu sa mâchoire et son nez, déformant complètement son visage.

Andy a été immédiatement transféré dans la zone d’urgence dans des conditions épouvantables, où les médecins l’ont soumis à une opération chirurgicale pour lui sauver la vie. Heureusement, la vie avait donné à Andy une seconde chance, mais celle-ci est venue avec quelques difficultés. Le jeune homme a eu du mal à parler, à mâcher, à avaler et à respirer du coup.

Pendant plus de 10 ans, Andy a dû apprendre à vivre son quotidien en se regardant dans le miroir et en voyant dans son reflet une personne sans nez et avec un visage compliqué; jusqu’à ce qu’il prenne enfin la décision de changer son destin et de se donner une vie meilleure.

C’était en 2016 quand Andy a accepté de risquer une greffe de visage et a accepté d’être sur la liste d’attente pour recevoir un donneur. Bien que l’on pensait que l’attente pourrait prendre quelques années, la chance était du côté d’Andy et cinq mois plus tard, il a trouvé son donneur.

Le jour prévu est arrivé et Andy est entré dans la salle d’opération pour être transplanté, sa chirurgie a nécessité 60 médecins spécialistes et a duré environ 56 heures. Un de ses médecins, le Dr Samir Mardini, aurait pratiqué cette chirurgie pendant au moins 50 samedis pendant trois ans avec des cadavres, alors Andy était entre de bonnes mains.

Pendant l’opération, les médecins ont dû identifier les branches nerveuses des deux hommes afin qu’ils puissent fonctionner parfaitement lorsqu’ils parlaient, souriaient ou fermaient les yeux. La bonne nouvelle est que tout s’est déroulé comme prévu et Andy avait enfin reçu son nouveau visage.

L’opération n’a pas été suffisante pour le rétablissement d’Andy, car il a dû apprendre à utiliser les muscles de son visage avec des exercices post-chirurgicaux et peu à peu, il a pu retrouver son odorat et sa capacité à manger seul.

Trois semaines après la greffe, Andy a finalement appris à connaître son nouveau visage et a fondu en larmes en sachant que la science et la vie lui avaient donné une nouvelle opportunité.

Cette greffe de visage est une grande réussite pour la médecine. Que pensez-vous des résultats?

