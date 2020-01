La série 10 se poursuit avec une paire de stars invitées Our Girl – HITC

Vera revient à ITV en 2020 pour sa 10e série avec de nouvelles stars invitées dans la distribution.

Le début d’une nouvelle année et d’une nouvelle décennie est à nos portes et avec cela vient une nouvelle série de Vera d’ITV.

Notre détective geordie préféré revient en 2020 pour sa dixième série après que le spectacle ait remporté son meilleur succès dans la série 9 de 2019.

Après un retour typiquement brillant sur nos écrans le 12 janvier, l’épisode 2 a suivi le 19 janvier avec un autre mystère captivant à résoudre pour Vera.

Naturellement, l’épisode 2 a non seulement conservé sa distribution principale de personnages, mais a également inclus un certain nombre de stars invitées uniques pour l’épisode.

Vera série 10: l’histoire de l’épisode 2

Après que l’épisode 1 a commencé la nouvelle série de Vera avec la mort d’un entrepreneur autoproclamé, le deuxième épisode prend une histoire beaucoup plus familiale après que le corps d’un adolescent a été retrouvé près d’une salmoniculture de Northumberland.

Ce que nous obtenons est presque comme l’histoire de Roméo et Juliette alors que Vera se pose au milieu d’une paire de familles extrêmement différentes et presque en feu.

Qui est dans le casting?

Tout comme la plupart des mystères du meurtre, Vera a à la fois un casting principal de personnages qui apparaissent dans chaque épisode ainsi qu’une vingtaine de nouveaux visages pour chaque épisode et la série 10 ne s’est pas révélée différente.

Le casting principal

Brenda Blethyn en tant que DCI Vera Stanhope

Kenny Doughty en tant que DS Aiden Healy

Jon Morrison en tant que DC Kenny Lockhart

Paul Kaye joue le Dr Malcolm Donahue

Ibibnabo Jack joue DC Jacqueline ‘Jac’ Williams

Riley Jones joue PC Mark Edwards

Casting invité

Alexander Cobb comme David Walken

Christine Entwisle comme Julia Walken

Cal MacAninch comme Thomas Walken

Harki Bhrambra comme Vinay Deol

Stuart Laing en tant que Rob Bayliss

Martin Walsh comme Joe Barry

Martha Cope comme Steph Bayliss

David Rubin comme Jamie Dwyer

Lawrence Walker en tant que Michael Cummings

Nathan Horrocks en tant que Dennis Bayliss

Iola Evans comme Phoebe Dwyer

Kieran Urquhart comme Liam Dwyer

Janine Leigh comme Pat Ross

Chantelle Alle en tant que serveuse

Mica Ricketts comme Liza Conney

Tom Glenister comme Joshua Walken

Quelques noms remarquables

Bien qu’il y ait évidemment beaucoup de noms dans le casting de l’épisode 2 de Vera, nous regardons spécifiquement Harki Bhambra, Lawrence Walker et Tom Glenister.

Harki Bhambra a eu neuf rôles d’acteur à son nom depuis le début de sa carrière sur Doctor Who en 2015, dont le plus important est sans doute apparu dans Our Girl où il est apparu en tant que Rab avec 12 épisodes du drame de guerre.

Lawrence Walker est un autre acteur que beaucoup reconnaîtront également de Our Girl dans le rôle de Dangleberries dans neuf épisodes de la série BBC. Les autres rôles principaux de Walker incluent Casualty, The Rezort et Find Me in Paris.

Et enfin, nous avons Tom Glenister et bien que son prénom ne puisse pas sonner, son nom de famille est certainement celui que les gens reconnaîtront. C’est parce que Tom Glenister, dont les rôles les plus importants à ce jour ont été dans Unhallowed Ground et Doc Martin, est le fils de Robert Glenister et le neveu de Philip Glenister, deux acteurs de renom.

Vera, quant à elle, continue sur ITV le dimanche 26 janvier avec le quatrième et dernier épisode de la série 10 qui se dirige le 2 février. Les épisodes 1 et 2 sont également disponibles en streaming sur ITV Hub.

Dans d’autres nouvelles, Holiday Secrets: rencontrez les acteurs de la nouvelle série de Noël de Netflix!