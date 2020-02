La série 2 de King Gary est-elle confirmée? Tom Davis marque gros avec la série comique de la BBC! – HITC

Après une excellente première série, les fans veulent voir le roi Gary rester sur le trône.

Nous sommes absolument vendus dans l’émission, mais la série 2 de King Gary est-elle sur les cartes?

Il y a beaucoup de rois de la comédie, et oui, il est clair que Gary en fait partie… le seul regret est qu’il ait fallu si longtemps pour qu’une série apparaisse!

Le pilote de télévision original du roi Gary a en fait été diffusé en 2018. Donc, même si le chemin a été assez long pour sortir plus d’épisodes, l’attente en valait la peine.

Son premier épisode très attendu a été diffusé sur BBC One le vendredi 10 janvier 2020 à 21h30. Le public a été invité à se familiariser avec le seul et unique Gary King, interprété par le créateur et co-auteur Tom Davis. Il avait déjà impressionné dans des titres tels que Plebs, Murder in Successville et The Keith Lemon Sketch Show, mais il est sans doute à son meilleur ici.

Nous avons aimé naviguer dans la vie de Gary à ses côtés dans une série d’épisodes accrocheurs, mais que nous réserve l’avenir?

King Gary: Série 2 confirmée?

Oui, la série 2 du roi Gary est confirmée. Bonne nouvelle!

Comme l’a souligné British Comedy Guide, le deuxième lot d’épisodes a déjà été commandé et donné son feu vert à la BBC.

Avec The Goes Wrong Show, Shane Allen, Controller Comedy Commissioning, a déclaré: «Ces deux émissions regorgent de personnages colorés et de blagues familiales qui incarnent l’engagement unique de la BBC envers la comédie transgénérationnelle mettant en vedette les talents britanniques au cœur de leur.”

Il semble que la série ait fait des bits sur BBC iPlayer, jouant un rôle important dans son succès, la source confirmant qu’elle a reçu 2,5 millions de demandes à ce jour. À ce sujet, un porte-parole a déclaré: «Ce sont des chiffres vraiment encourageants pour une toute nouvelle comédie.»

Les fans félicitent le roi Gary sur Twitter

Depuis le début de sa diffusion, un certain nombre de téléspectateurs ont pris le temps de faire l’éloge de l’émission sur Twitter.

Avant la finale, Tom Davis lui-même a également tweeté un remerciement émouvant aux fans et à la BBC pour leur confiance dans la série. Découvrez une sélection de tweets ci-dessous:

Opinion: Tom Davis mérite de régner en maître

La star centrale de Tom Davis a fait un travail formidable sur la première série et nous parions qu’il a déjà plein de blagues à faire.

Selon la source précédente [British Comedy Guide], il a déclaré: «James et moi avons été submergés par la belle réaction à la première série et la façon dont les gens ont pris la famille King dans leur cœur. Nous sommes tellement humbles que cela a fait écho à tant de personnes et nous sommes tous les deux ravis de retourner à Butterchurn Crescent. Trucs Lully. “

Avec le tweet précédent et la réponse du public, la passion ressentie pour le roi Gary fait que plus d’épisodes ne sont pas seulement souhaitables, mais essentiels.

Les acteurs sont formidables, et avec eux de retour, il n’y a aucun arrêt de la série 2 qui devienne un succès encore plus grand.

