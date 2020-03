La série a aidé à faire de la série le succès et la saison 2 a besoin de plus

High School Musical: The Musical: The Series n’était peut-être pas une idée attrayante pour les milléniaux et tous ceux qui ont vécu la trilogie originale. Disney Channel ne se plie certainement pas à cette démographie. Et avec Disney + si nouveau, il était difficile de deviner à qui était destiné ce spectacle. Cependant, depuis ses débuts, il est très évident que le spectacle n’a pas seulement été fait avec ces fans d’origine à l’esprit, mais il a mis au premier plan une excellente écriture et une histoire unique.

La structure unique était l’aspect méta de tout cela. Ils ont mis le décor au lycée réel et réel dans lequel les films High School Musical ont été tournés et se sont concentrés sur les enfants qui y sont allés produire une production de High School Musical. Mais ce qui fait vraiment ressortir la série, ce sont les nouvelles chansons écrites pour la série.

Nini (Olivia Rodrigo) écrit «Tout ce que je veux» dans «High School Musical: The Musical: The Series» | Disney +

Ils ont activement rendu la série différente de «High School Musical», mais cela fonctionne toujours

Ces nouvelles chansons originales ont pris la série d’être simplement une sorte de juke-box musical et l’ont fait sienne. Il a donné son propre ton qui a aidé le scénario bien écrit et les grands acteurs. La façon dont les créatifs ont participé à cette émission l’aurait fait se démarquer des films originaux, mais les chansons n’étaient que la cerise sur le gâteau.

«Tout le monde a été très prudent pour s’assurer que ce n’est pas un remake et pour s’assurer que les gens savent que ce n’est pas un remake. Il n’y a littéralement aucun moyen de refaire le High School Musical », a déclaré Olivia Rodrigo, qui joue Nini, à Decider. “[The originals were] la foudre dans une bouteille. Nous ne pouvons pas le faire à nouveau, nous devons faire notre propre nouvelle version 2019. “

Disney n’avait presque pas Rodrigo et Bassett pour écrire des chansons pour le spectacle

Nini (Olivia Rodrigo) et Ricky (Joshua Bassett) chantent dans «HSMTMTS» | Disney +

Alors que nous aimons tous les chansons “All I Want” et “Just For a Moment”, qui sont devenues des bops viraux grâce à Tik Tok, ils n’ont presque pas mis les acteurs derrière les chansons. Mais c’était finalement le meilleur coup, étant donné qu’ils connaissent le mieux leurs personnages et sont assez similaires à eux. Cela a semblé assez authentique car ils peuvent se rapporter à ce qu’ils écrivent.

“Beaucoup de chansons sont écrites par des gens de l’extérieur qui obtiennent une ventilation et doivent deviner où se trouvent les personnages”, a déclaré Joshua Bassett, qui joue Ricky, à Decider. «Parce que nous l’avions vécu à Salt Lake City, nous avons pu écrire de notre point de vue, celui de nos personnages. Cela l’a rendu beaucoup plus précis parce que nous savions ce que nos personnages traversaient plus que quiconque. Quand vous écrivez à partir de la vérité, de la grande écriture, c’est de là que ça vient. “

Il a dit qu’ils écrivaient à chaque occasion qu’ils pouvaient entre les pauses sur le plateau. Ils ont partagé que la chanson “Just For a Moment” a été influencée par Kate Bush, Regina Spektor et Fiona Apple, Adele et John Mayer. “All I Want” a été écrit par Rodrigo seul, basé sur des chansons précédentes qu’elle a écrites.

Les chansons originales gardent le public près des acteurs et cela ajoute à l’expérience de leur spectacle

Au-delà du fait que les fans aiment ces chansons sincères écrites par les acteurs, les chansons originales connectent tellement mieux le public à l’œuvre. La saison 2 a besoin de chansons plus originales, car les fans interagissent avec eux et se les approprient.

“Pour moi, c’est de voir des gens faire des reprises des chansons, que ce soit des gens qui font des reprises” I Kinda, You know “ou” All I Want “. Et «Tout ce que je veux» est viral sur TikTok; c’est fou!” Rodrigo a déclaré à Entertainment Tonight. “C’est cool de voir des gens prendre quelque chose que nous avons fait et y apporter leur propre touche et le présenter au monde d’une manière totalement différente, ce qui est essentiellement ce que notre série fait avec les films originaux. Les gens font ça avec nos chansons, donc c’est ce processus créatif cool et c’est amusant d’écouter les gens! Les gens sont tellement talentueux. “

Ainsi, alors que la saison 2 est retardée en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), quand elle sortira, espérons que les fans obtiendront un peu plus de cette magie musicale originale.