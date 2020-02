La série “Agents of Atlas” de Marvel arrive-t-elle à Disney +?

Marvel devrait sortir “Shang-Chi et la légende des dix anneaux” dans les cinémas le 12 février 2021 et selon un rapport de Geeks WorldWide, Marvel développe un projet de suivi basé sur les “Agents d’Atlas”. Et il n’est pas clair s’il s’agira d’une sortie en salles ou d’une nouvelle série Disney +.

Dans les bandes dessinées, les «Agents of Atlas» sont dirigés par l’ancien agent du S.H.I.E.L.D Jimmy Woo, qui a déjà joué dans «Ant-Man and the Wasp» et apparaîtra dans la prochaine série Disney + WandaVision.

L’équipe comprend Shang-Chi et se compose également de nombreux autres nouveaux super-héros tels que Wave, Brawn, Silk, Aero, White Fox et Luna Snow.

Le tournage du nouveau film “Shang-Chi et la légende des dix anneaux” devrait avoir lieu à San Francisco, où se trouve le siège de la Fondation Atlas.

On sait encore peu de choses sur ce film, mais il met en vedette Simu Liu dans le Shang-Chi, Tony Lueng dans le mandarin et met également en vedette Awkwafina, Michelle Yeoh et Rosalind Chao dans des rôles qui n’ont pas encore été annoncés.

Marvel n’a pas encore confirmé qu’un film ou une série «Agents of Atlas» est en production, mais pensez-vous que «Agents of Atlas» fera une bonne série Disney +?

