La série Ahsoka Tano Disney + serait en phase de développement

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que la star des Defenders, Rosario Dawson, serait apparue dans la deuxième saison à venir de la série Disney +, Star Wars: The Mandalorian, en tant que première version en direct d’Ahsoka Tano.

Selon Star Wars Unity, un développement très précoce est en cours sur une nouvelle série dérivée mettant en vedette Ahsoka Tano.

Le mois dernier, le président de Disney, Bob Iger, a déclaré lors d’un appel aux investisseurs:

“La priorité au cours des prochaines années est la télévision avec The Mandalorian Saison 2 à venir en octobre, puis plus venant de The Mandalorian par la suite, y compris la possibilité de l’infuser avec plus de personnages et la possibilité de prendre ces personnages dans leur propre direction en termes de série. “

Encore une fois, la série en est aux tout premiers stades de développement et avec la situation actuelle, rien ne se passera pendant un certain temps.

D’ici là, la nouvelle série Star Wars: The Clone Wars avec Ahsoka est disponible sur Disney +.

Souhaitez-vous voir une nouvelle série Ahsoka Tano?

