La série Alien Comic adaptera le scénario original de Dan O’Bannon – / Film

Dark Horse apporte Dan O’BannonEst la première fissure au Extraterrestre scénario avec une nouvelle série, Alien: le scénario original. La série s’inspirera du brouillon original d’O’Bannon avant d’être reconfigurée par David Giler et Walter Hill et de devenir le film que nous connaissons aujourd’hui. L’histoire est fondamentalement la même: un groupe de sucs malchanceux dans l’espace se heurte à une bête affamée. Mais de nombreux détails sont différents, et maintenant les idées originales d’O’Bannon seront pleinement réalisées.

THR rapporte que Dark Horse transforme le scénario original d’Alien de Dan O’Bannon en une série de bandes dessinées en cinq parties, adaptée par Cristiano Seixas et l’artiste Guilherme Balbi. Dark Horse a fait quelque chose de similaire avec Alien 3 de William Gibson, qui a adapté un script inutilisé pour le premier long métrage de David Fincher. Dark Horse décrit Alien: le scénario original comme «une ligne d’événements alternative».

Le script Alien a évolué au fil du temps. O’Bannon a d’abord eu l’idée après avoir co-écrit le film de John Carpenter Dark Star, qui avait une intrigue similaire mais avec un penchant plus comique. L’expérience a laissé O’Bannon vouloir créer un film extraterrestre véritablement effrayant, et il a dû travailler sur un script appelé Memory. Au fil du temps, O’Bannon travaillerait avec Ronald Shusett et développerait cela dans une histoire appelée Starbeast. Starbeast se transformerait alors en Alien, qui avait O’Bannon répertorié comme seul scénariste. Cependant, les producteurs Walter Hill et David Giler ont effectué de nombreuses réécritures non créditées. Vous pouvez lire le script d’O’Bannon ici. Il est accompagné d’un synopsis qui vous donne une idée de la similitude et de la différence du script d’O’Bannon:

Sur le chemin du retour vers la Terre depuis une partie éloignée de la galaxie, l’équipage du vaisseau spatial SNARK intercepte une transmission dans une langue étrangère, provenant d’une planète voisine entourée de tempêtes.

L’humanité a attendu des siècles pour entrer en contact avec une autre forme de vie intelligente dans l’univers – ils décident de se poser et d’enquêter. Leur recherche les mène à un vaisseau spatial extraterrestre épave dont les portes s’ouvrent – il est mort et abandonné. À l’intérieur, ils trouvent, entre autres choses étranges, le squelette d’un des voyageurs spatiaux surnaturels.

Certains indices dans le navire naufragé les conduisent à travers la surface hostile de la planète vers une pyramide de pierre primitive, le seul vestige d’une civilisation disparue. Sous cette pyramide, ils trouvent une ancienne tombe pleine d’artefacts fantastiques. Des spores vieilles de plusieurs siècles gisent dans la tombe et sont déclenchées par la présence des hommes. Un parasite émerge et se fixe à l’un des visages des hommes – et ne peut pas être retiré.

Un examen par l’ordinateur médical du navire révèle que la créature a inséré un tube dans sa gorge, ce qui dépose quelque chose à l’intérieur de lui. Ensuite, on découvre que le sang du parasite est un acide horriblement corrosif qui mange à travers le métal – ils n’osent pas le tuer sur le navire.

En fin de compte, il est délogé de sa victime et éjecté du navire, et ils décollent de la planète Enfer. Cependant, avant de pouvoir se sceller dans une animation suspendue pour le long voyage de retour, un horrible petit monstre émerge du corps de la victime – il a grandi en lui, déposé là par le parasite … et maintenant il est lâche sur le navire.

Une série d’aventures épouvantables s’ensuit. Ils le piégent dans un puits d’air et un homme doit ramper dans le puits avec un lance-flammes – il arrache la tête d’un homme et s’enfuit avec son corps – un homme est écrasé dans la porte du sas et le navire perd la majeure partie de son air dans une terrible tempête de vent – un autre homme est brûlé à mort puis mangé par la créature – et un autre est tissé dans un cocon dans le cadre du cycle de vie étrange de l’étranger.

Enfin, il ne reste qu’un homme vivant, seul sur le navire avec la créature, et seulement six heures avant que son air ne s’épuise; ce qui conduit à un point culminant de danger horrible et explosif, dont l’issue détermine qui atteindra la Terre vivante – homme ou étranger.

Notez que le dernier paragraphe indique qu’il ne reste qu’un homme en vie, ce qui est très différent du film où le seul survivant est un personnage féminin – Ripley. Mais le script d’O’Bannon n’a pas de Ripley. En effet, il ne contient aucun des personnages du film. Au lieu de cela, il présente ces personnes:

CHAZ STANDARD, capitaine; Un leader et un politicien. Estime que toute action est préférable à aucune action.

MARTIN ROBY, directeur général; Prudent mais intelligent – un survivant.

DELL BROUSSARD, navigateur, aventurier; chien de gloire impétueux.

SANDY MELKONIS, Communications; Tech Intellectual; un romantique.

CLEAVE HUNTER, ingénieur des mines; Nerveux; est venu faire fortune.

JAY FAUST, technicien moteur; Un travailleur. Sans imagination.

Cependant, O’Bannon a également ajouté la note suivante: “L’équipage est unisexe et toutes les pièces sont interchangeables pour les hommes ou les femmes.”

Alien: le scénario original débute le 22 avril. Vous pouvez voir la couverture et certaines pages sélectionnées ci-dessous.

