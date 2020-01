La série animée “Howard The Duck” et “Tigra & Dazzler” de Hulu annulée

L’année dernière, Disney a fusionné son département Marvel Television dans Marvel Studios, qui réalise toutes les nouvelles émissions Disney + Marvel, et la nouvelle direction entraîne l’annulation de plusieurs projets. Récemment, la série d’action en direct Ghost Rider, une série d’action en direct pour Hulu, a été annulée, ainsi que les autres émissions telles que «The Runaways», «Cloak & Dagger», «Legion» et «The Gifted». Et les “Agents of Shield” d’ABC se terminent également après la septième saison.

Maintenant, deux autres émissions de télévision Marvel ont été annulées, “Howard The Duck” et “Tigra & Dazzler”, qui devaient venir à Hulu dans le cadre d’un projet d’animation plus vaste, avec “MODAK” et “Hit Monkey”. cela les aurait amenés à se rassembler pour «The Offenders». Tous ces spectacles d’animation Marvel devaient avoir un avantage plus mature. La décision d’annuler à la fois «Howard The Duck» et «Tigra & Dazzler» a été prise par Marvel, pas Hulu.

Il y avait déjà eu des problèmes avec le spectacle “Tigra & Dazzler”, car le showrunner Eric Rivinoja a laissé le projet sur les différences créatives. Et il n’est pas clair si l’émission croisée «The Offenders» continuera, car ils n’auraient pas établi ces personnages dans leurs propres émissions.

Pas plus tard que la semaine dernière, lors de la tournée de presse de la Television Critics Association, Craig Erwich, scénariste senior de Hulu, a parlé de certaines des prochaines émissions de Marvel:

«J’ai vu pas mal d’épisodes de MODOK, ce qui me passionne vraiment. Helstrom, nous sommes actuellement en production. J’ai également vu les quatre premiers épisodes et je suis vraiment excité à ce sujet. C’est définitivement un coin différent de l’univers Marvel en termes d’horreur. C’est une vision vraiment unique d’un spectacle d’horreur et qui a une situation familiale très unique au centre. Donc, nous annoncerons bientôt les dates de ceux-ci. “

Étant donné que Hulu a déjà commencé la production de la série animée “M.O.D.A.K” et de la série d’action en direct, Helstrom, il s’agit probablement des derniers projets Marvel à venir à Hulu, car Marvel est l’une des marques principales de Disney +.

Que pensez-vous de l’annulation de «Howard The Duck» et «Tigra & Dazzler»?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.