La série Apple sera la plus grande production d’Irlande jamais réalisée

Fondation: la série Apple devrait être la plus grande production jamais réalisée en Irlande

Selon Deadline, la prochaine série dramatique originale d’Apple Fondation basé sur la trilogie de roman de science-fiction d’Isaac Asimov devrait être la plus grande production d’Irlande jamais réalisée, créant potentiellement plus de 500 emplois de production lorsque le tournage commence dans les studios Troy à Limerick.

La série, basée sur les livres qui ont inspiré des films tels que Guerres des étoiles, “racontera la saga millénaire de La Fondation, un groupe d’exilés qui découvrent que la seule façon de sauver l’Empire Galactique de la destruction est de le défier.”

Fondation étoiles Lee Pace (gardiens de la Galaxie, Arrêter et prendre feu) comme Brother Day, l’actuel empereur de la Galaxie, et Jared Harris (Tchernobyl, La terreur) qui incarnera Hari Seldon, un génie mathématique qui prédit la disparition de l’empire galactique.

Une production de Skydance Television, la série de 10 épisodes est créée par David Goyer et Josh Friedman avec Goyer servant également de showrunner. Rupert Sanders (Blanche Neige et le chasseur) dirigera. Friedman, David Ellison, Dana Goldberg, Marcy Ross et Cameron Welsh sont définis comme producteurs exécutifs avec la fille d’Asimov, Robyn Asimov.

Les livres ont initialement formé une trilogie (qui comprend également Fondation et Empire et Deuxième fondation), mais Asimov a terminé sept Fondation livres avant son décès en 1992.

Publié à l’origine sous la forme d’une série de huit nouvelles Magazine étonnant à partir de 1942, Fondation propose une saga complexe sur les humains qui sont dispersés sur des planètes à travers la galaxie, vivant sous la domination de l’Empire Galactique. Un psycho-historien, qui peut lire scientifiquement l’avenir, voit un empire imminent s’effondrer et se prépare à sauver le savoir de l’humanité.