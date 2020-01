La série Apple TV + aura-t-elle une deuxième saison?

Truth Be Told, avec Octavia Spencer, est l’une des premières émissions de télévision à avoir lancé un nouveau service de streaming, Apple TV +. De nombreux fans de la série se demandent si la série reviendra pour une saison 2.

Nichelle Tramble Spellman et Octavia Spencer assistent à la projection “Truth Be Told” d’Apple TV + à l’AMC Parkway Pointe le 02 décembre 2019 à Atlanta, Géorgie | Paras Griffin / . pour AppleTV +

«Truth Be Told» a pour source un roman

Truth Is Told est basé sur le roman Are You Sleeping de Kathleen Barber. La série était en fait intitulée le même que le livre quand il a été initialement développé.

La description officielle de la série se lit comme suit: «La série suit la podcaster Poppy Parnell (Octavia Spencer) alors qu’elle est obligée de rouvrir l’affaire de meurtre qui a fait d’elle une sensation nationale et se retrouve face à face avec Warren Cave (Aaron Paul), l’homme qu’elle peut avoir aidé par erreur à mettre derrière les barreaux. Son enquête laisse entrevoir des préoccupations urgentes concernant la vie privée, les médias et la race. »

La série a été créée par Nichelle Tramble Spellman. Aux côtés de Spencer et Paul, il met également en vedette Lizzy Caplan, Elizabeth Perkins, Michael Beach, Mekhi Phifer, Tracie Thoms, Haneefah Wood et Ron Cephas Jones.

“Truth Be Told” est une série limitée

Truth Be Told a été conçu comme une série / mini-série limitée, et par conséquent, il n’y aura pas de deuxième saison sur Apple TV +

La série a reçu des critiques mitigées à sa sortie. Il a une note de 31% sur les tomates pourries, ce qui indique des critiques principalement négatives.

«Avec un casting empilé et une prémisse qui laisse place à une multitude d’idées, Truth Be Told aurait pu être une histoire solide sur beaucoup de choses. Cependant, Truth Be Told ne fonctionne pas et au lieu de cela, c’est le mystère du crime rare où je ne me soucie pas d’aller jusqu’au bout », lit la revue d’Observer.

La revue d’IGN déclare: «Truth Be Told a beaucoup à faire en sa faveur, d’un casting solide à une prémisse selon laquelle l’engouement actuel pour les podcasts de vrai crime. Malheureusement, l’exécution laisse beaucoup à désirer. »

La première saison est maintenant diffusée sur Apple TV +.