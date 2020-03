La série ‘Avengers’ et ‘Avatar’ reçoivent une nouvelle version chinoise pour booster les théâtres

La Chine cherche à rééditer la série Avengers ainsi qu’Avatar dans le but de stimuler les ventes de réouverture des cinémas après la pandémie de coronavirus.

Après que la pandémie de coronavirus a provoqué un verrouillage total de la Chine, le pays retrouve enfin un sentiment de normalité. Les cinémas ont finalement commencé à ouvrir, montrant initialement plusieurs films populaires des dernières années. Mais il semble que la série Avengers ainsi que l’Avatar de James Cameron seront réédités dans le but d’attirer plus de public dans les théâtres tout en réinvestissant dans les entreprises qui ont subi un coup financier extrême pendant la pandémie.

Selon THR, dès que les packages de cinéma numérique pour les rééditions arriveront dans les salles, les films commenceront à être diffusés. Inception et Interstellar de Christopher Nolan font également partie des films qui reviennent sur les écrans. Le rapport mentionne qu’entre 600 et 700 théâtres ont ouvert leurs portes depuis que la Chine a connu une baisse rapide de ses cas de coronavirus. Les cinémas pourront conserver tous les revenus des billets pour stabiliser leur situation financière – au lieu de relancer les 43% des ventes aux producteurs et aux distributeurs.

Pensez-vous que les États-Unis devraient également rééditer des films comme la série Avengers pour augmenter les ventes lorsque les cinémas recommenceront à s’ouvrir? Pourriez-vous regarder la réédition de l’avatar de James Cameron? Sonnez dans les commentaires!

Voici le synopsis officiel d’Avengers: Endgame:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

