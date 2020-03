La série Dark de Netflix prédit l’apocalypse pour 2020 | INSTAGRAM

L’urgence sanitaire due au coronavirus, ou COVID-19, met tout le monde en quarantaine pour éviter une crise encore plus grave, quelque chose que, même si nous vivons, cela semble incroyable et personne n’imaginait que cela arriverait. Les règles imposées par les autorités sanitaires ont la majorité de la population mondiale à la maison et toute l’industrie a été affectée.

Après tout le temps libre que les utilisateurs ont à l’intérieur de leur maison, ils ont commencé à analyser la série Netflix en faisant quelques découvertes, comme celle que Dark mentionne dans l’un de ses épisodes qu’il y aura une apocalypse en 2020.

Bien que sa première saison ait été un succès pour beaucoup, pour d’autres pas tant, car nous nous souvenons que la série n’a pas eu de suite. Cependant, la série allemande a toujours une solide base de fans, qui sont devenus fans de leur voyage dans le temps et de leur intrigue particulière.

Après le lancement de la deuxième saison, qui a été un succès, Netflix a tout de même confirmé que tout se terminerait dans la saison 3. Les scénaristes ont préféré donner une conclusion à leur histoire avant d’aller plus loin.

Sur le célèbre réseau social Twitter, les fans ont fait une tendance sombre après avoir analysé et se souvenir de la date annoncée dans la série comme l’apocalypse, qui est ce 27 juin 2020. À l’approche de la date, certains fans s’inquiètent et plus avec la situation actuelle.

Bien que dans l’obscurité, la fin du monde soit causée par un accident nucléaire, cependant, la paranoïa que connaît COVID-19 aujourd’hui et la fermeture affectent la vie et l’esprit de beaucoup.

La série a une histoire si troublante qu’elle nécessite un effort supplémentaire de la part du spectateur, tel que celui utilisé pour comprendre le sujet de la physique en voyage, quelque chose qui n’a pas de support crédible dans le monde réel, bien qu’il soit attendu pour une série de science-fiction.

Le tournage de la troisième saison de Dark s’est terminé il y a des mois, mais la date de sortie n’a pas été officiellement annoncée par Netflix. Bien sûr, certains fans sont déjà certains que le 27 juin 2020 arrivera et il n’y a vraiment aucune raison de penser le contraire.

Ce sont des messages qui ont été partagés sur la prédiction de Dark.

