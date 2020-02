La série Day of the Dead reçoit 10 épisodes de SyFy

Selon Deadline, SyFy a donné une commande de 10 épisodes pour un Le jour des morts série, basée sur le film de George Romero de 1985 du même nom. La série est écrite par Jed Elinoff et Scott Thomas (Le film Banana Splits), qui agira également en tant que showrunners.

Le film de Romero était le troisième de ses six films Mort série, qui a commencé avec Nuit des morts-vivants en 1968, puis a continué avec 1978 Aube des morts, 2005 Pays des morts, 2007 Journal des morts et 2009 Survie des morts. Le jour des morts a rapporté 34 millions de dollars dans le monde à sa sortie, et a suivi un groupe de scientifiques à la suite d’un fléau de zombies travaillant dans un bunker souterrain essayant de trouver un remède à la pandémie.

La nouvelle série pour SyFy est décrite comme “L’histoire intense de six étrangers essayant de survivre aux 24 premières heures d’une invasion de morts-vivants.” Cette base d’histoire semble avoir peu de ressemblance avec l’intrigue du film Romero, et ressemble plus à une vision zombiefied de la 24 formule.

Le jour des morts sera produit par Stan Spry, Jeff Holland, Drew Brown pour Cartel Entertainment (Spectacle d’horreur), aux côtés de Robert Dudelson, James Dudelson et Jordan Kizwani de HiTide Studios.

Une préquelle du film (sans la participation des créateurs originaux) intitulée Jour des morts 2: Contagium a été publié en 2005, suivi de près par un remake très lâche intitulé Le jour des morts en 2008. Un autre remake intitulé Jour des morts: Bloodline est sorti en 2018. Ces trois films ont été tournés et ne sont pas considérés comme des canons avec le cycle de Romero.