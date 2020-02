La série de comédies d’auteur pourrait faire équipe avec Taika Waititi et Jude Law / Film

Scénariste / réalisateur Taika Waititi vient de remporter l’Oscar du meilleur scénario adapté grâce à sa satire anti-haine pointue et nazie Jojo Rabbit. Il y a maintenant une chance que le cinéaste s’associe avec Jude Law pour un nouveau projet satirique à Showtime appelé L’auteur, une série destinée au cœur d’Hollywood et de ses cinéastes excentriques.

Le Hollywood Reporter a appris que la série de comédie The Auteur en était aux premiers stades de développement de Showtime, il n’y a donc aucune garantie que ce projet se réalise. Les détails sont rares, mais la série se déroulerait dans les coulisses d’Hollywood et suivrait Jude Law en tant que personnage principal, vraisemblablement un réalisateur auteur faisant de son mieux pour réaliser un film. C’est une toile qui est mûre pour la satire, en particulier entre les mains d’un cinéaste qui est non seulement hilarant lui-même, mais qui a tout expérimenté, de la scène indépendante aux films à succès et à la folie de la saison des récompenses.

Taika Waititi écrirait la série avec Peter Warren (Ghost Team), et il dirigerait également au moins un épisode de la série, probablement le pilote. Ensuite, Waititi serait également producteur exécutif avec Jude Law. Le seul problème est que ce spectacle ne se réunira peut-être pas très bientôt, voire pas du tout. Waititi doit diriger la prochaine suite de Marvel Studios Thor: Love & Thunder plus tard cette année, et Jude Law devrait commencer à tourner la prochaine suite de Fantastic Beasts très bientôt. Cela pourrait rendre la programmation difficile, mais peut-être que Showtime sera patient pour rassembler la série.

Cette idée ressemble au type de projet qui pourrait être un home run pour Showtime. Presque tout ce que Taika Waititi a touché en tant que cinéaste, que ce soit pour le cinéma ou la télévision, a été acclamé par la critique et la réponse positive du public. Faites appel à Jude Law pour jouer un rôle comique en plus de cela, et vous avez quelque chose qui sonne déjà intéressant à regarder, et nous n’avons même pas encore vu une seule image. De plus, si Taika Waititi peut apporter une comédie à une histoire impliquant Hitler et les nazis, alors nous avons hâte de voir ce qu’il peut faire avec Hollywood.

