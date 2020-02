La série de comédies d’horreur “Mitchcraft” d’Amazon et le créateur de “Psych” veulent “faire de nouveau un plaisir effrayant”

Steve Franks, le créateur de la série télévisée “Psych”, se penche lourdement sur son amour de l’horreur pour la toute nouvelle série de comédies d’horreur à venir “Mitchcraft», Rapporte aujourd’hui Deadline.

Producteur exécutif “Psych” Chris Henze de Thruline est également à bord, tout comme les habitués de l’horreur Brad Fuller et Andrew Form de divertissement entièrement formé (un endroit calme).

«Décrite comme une comédie relationnelle à deux avec une touche de genre, Mitchcraft suit un petit prévôt des incendies qui se rend compte qu’il a peut-être exploité par inadvertance le pouvoir du surnaturel et est devenu, à défaut d’un meilleur terme, une sorcière.»

“Au cours de Psych, nous avons eu l’opportunité et la liberté de jouer avec différents genres, mondes et thèmes dans les limites d’un mystère procédural”, a déclaré Franks dans un communiqué. «La comédie a toujours été la constante, mais grâce à un casting obsessionnel et à notre vénération collective pour des histoires comme The Shining, American Werewolf in London, Twin Peaks, le vendredi 13 et les franchises Halloween, entre autres, nous avons souvent trouvé le plus de joie en mettant des gens drôles dans des situations incroyablement dangereuses et effrayantes. »

“Mitchcraft”, dit de “faire encore plus peur”, sera une extension de cela.