La série de créatures Syfy “Sanctuary” reprend vie après près de dix ans

Il semble que les émissions de télévision ne soient plus vraiment mortes, et la dernière preuve de ce fait est le rapport surprenant de Deadline selon lequel l’ancienne série Syfy “Sanctuaire” revient à la vie.

Créé par Damian Kindler, “Sanctuary” a fait ses débuts sur la chaîne Syfy en 2008 et a fonctionné pendant quatre saisons jusqu’en 2011. Près de dix ans plus tard, il obtient un nouveau redémarrage.

Deadline rapporte: «Le producteur exécutif Martin Wood et All Canadian Entertainment ont signé un accord avec les détenteurs de droits originaux Beedie pour commencer le développement de nouveaux versements.»

Le site ajoute que Amanda Tapping est en pourparlers pour revenir en tant que Dr Helen Magnus.

“Créé pour la première fois en tant que série Web se concentrant sur le monde semi-secret des soi-disant Abnormals, Sanctuary s’est tissé dans et hors de l’histoire moderne, le Dr Magnus de Tapping essayant de protéger et de préserver les superpuissances et de sauver le monde à quelques reprises.”

“Sanctuary était vraiment un spectacle qui n’avait pas peur de dépasser les limites, à la fois en termes de narration et d’innovation visuelle”, a déclaré Wood à Deadline. “Avec la technologie qui est disponible aujourd’hui, nous sommes impatients de continuer à aller de l’avant, à ouvrir la voie et à créer des monstres.”