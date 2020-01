La série d’horreur française «Marianne» annulée chez Netflix; Pas de saison 2

La série d’horreur française Marianne ne revient pas pour la saison 2 sur Netflix car le projet a été annulé.

Comparée à The Haunting of Hill House, Marianne est une série française sur un écrivain d’horreur qui est revenu dans sa ville natale et vient découvrir que l’esprit qui hante ses rêves perturbe maintenant le monde réel.

Les 8 épisodes qui composent la saison 1 de Marianne sont arrivés sur Netflix dans le monde en septembre 2019.

La nouvelle vient d’Allocine de France qui déclare que la série ne reviendra pas pour une deuxième saison. Samuel Bodin, qui a servi de showrunner pour la série, a également confirmé la nouvelle en anglais sur son compte Instagram en disant:

Il n’y aura pas de deuxième saison pour MARIANNE.

Nous en sommes très désolés et tristes.

Mais on vous verra dans d’autres histoires…

La nouvelle survient quelques jours après que Netflix a annoncé 20 nouveaux projets dans la région et un tout nouveau bureau. Bien que le communiqué de presse ne mentionne spécifiquement aucune des annulations, il parle de quelques renouvellements que nous couvrirons séparément.

Suite à l’annonce de l’annulation, Allocine souligne également que le plan original de la série devait durer trois saisons. S’exprimant dans un podcast, Samuel Boding a déclaré (à peu près traduit en anglais): «Ce n’est pas une mini-série. Nous commençons à penser à une suite et les commentaires et l’engouement qu’il y aura décideront s’il y aura ou non une saison 2. »

Si vous êtes un fan de Samuel Bodin qui est le showrunner, il travaille actuellement en tant qu’écrivain sur un court-métrage à venir appelé Lights.

Êtes-vous triste Netflix a annulé Marianne? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous souhaitez voir une deuxième saison.