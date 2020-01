La série Disney + Mighty Ducks trouve son directeur

Plus de détails sur la prochaine série d’action en direct Disney + Original, “The Mighty Ducks”, ont été révélés par HN Entertainment, qui rapporte que la série sera dirigée par James Griffiths, qui a déjà réalisé “Cuban Fury”. Bien que l’on ne sache pas combien d’épisodes de la série il dirigera.

Il a également réalisé des épisodes des émissions ABC Black-ish, The Mayor et Stumptown.

Le tournage de la prochaine série Disney + doit commencer en février et se terminera en juin, sur place à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada.

Un petit extrait d’informations sur la prochaine série «Mighty Ducks» a été révélé récemment:

Après avoir été expulsé de l’équipe Mighty Ducks de la division junior, un garçon de 13 ans et sa mère décident de créer leur propre équipe, de trouver des joueurs, un entraîneur et un endroit pour jouer.

Disney n’a pas encore confirmé quand la série Mighty Ducks arrivera à Disney +, mais c’est probablement l’année prochaine, car elle n’a été présentée dans aucun des supports promotionnels pour 2020, bien qu’il y ait sans aucun doute plus de spectacles et films à venir en 2020 que ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Êtes-vous enthousiasmé par une nouvelle série d’action en direct Mighty Ducks?

