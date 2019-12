La série Disney Plus de Moon Knight de Marvel devrait être filmée au Royaume-Uni

Selon un nouveau rapport de Murphy's Multiverse, la prochaine série Disney Plus des Marvel Studios Moon Knight filmera au Royaume-Uni.

Charles Murphy rapporte que, bien qu'aucune date de début officielle n'ait été annoncée pour Moon Knight, on peut en déduire que la prochaine série Disney Plus pourrait commencer la production entre les prochains films de Marvel Studios Les éternels et Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Mme Marvel, une autre des prochaines séries Disney Plus de Marvel Studios commencerait à tourner en avril 2020, et Moon Knight devrait commencer la production au cours du premier semestre de l'année à venir. Selon Charles Murphy, le tournage à Pinewood au Royaume-Uni permettra un accès plus facile à des sites internationaux tels que l'Égypte, qui joue un rôle central dans les origines du héros titulaire.

Dans les bandes dessinées, Marc Spector, alias Moon Knight, était un agent de la CIA devenu mercenaire où il a fait des millions. Sa richesse d'être un mercenaire et ses investissements lui ont valu entre 50 et 3 milliards de dollars de valeur nette, lui accordant une vie suave à la Bruce Bruce. Pourtant, lors de son dernier travail de mercenaire au Caire, Spector a été laissé pour mort par un ancien collègue.

Spector s'est traîné à travers les sables du désert jusqu'au tombeau de Konshu, le dieu lunaire égyptien. Là, il a été déclaré mort mais ressuscité aux mains de Konshu. La résurrection a cependant fait des ravages, car il a développé un trouble de la personnalité multiple. À son retour à New York, il a créé deux nouvelles personnalités, Steven Grant et Jake Lockley. Grant était le coureur de jupons millionnaire, tandis que Lockley était chauffeur de taxi.

C'est après avoir développé ses autres personnalités lorsqu'il a pris le manteau de Moon Knight. Konshu accorda à Spector des capacités physiques accrues et des visions prophétiques périodiques la nuit; Pourtant, même Spector lui-même n'était pas sûr que Konshu soit encore une autre personnalité de sa propre création. Même encore, Moon Knight fonctionne avec un arsenal de technologies, de véhicules et de costumes adaptés à ses besoins.

