La série documentaire Pixar SparkShorts arrive bientôt

Il a été annoncé lors d’un panel Disney + au Realscreen Summit à La Nouvelle-Orléans, qu’une nouvelle série documentaire sur Pixar arrivera bientôt à Disney +.

Cette série Pixar sans titre de Supper Club («Table du chef») suivra le programme inventif SparkShorts de Pixar. En offrant à un groupe restreint d’employés de Pixar la possibilité de réaliser leur propre court métrage d’animation, le programme SparkShorts permet de découvrir et de soutenir la prochaine génération de conteurs Pixar.

La série offrira au public un regard exclusif et immersif sur les cinéastes et leurs films, tout en explorant la philosophie créative et la communauté qui rendent Pixar unique. Brian McGinn, Jason Sterman et David Gelb, producteurs exécutifs.

On ne sait pas si cette série se concentrera sur les SparkShorts sortis précédemment, ou si elle suivra une nouvelle vague de créateurs qui travaillent sur de nouveaux SparkShorts. Chacun des SparkShorts disponibles sur Disney + a déjà une featurette dans les coulisses dans les sections supplémentaires, donc cette nouvelle série semble offrir plus de détails que nous ne les avons vus.

Êtes-vous intéressé par une nouvelle série documentaire en coulisses sur Disney +?

